Die staatliche Förderbank KfW hält ein dauerhaftes Potenzialwachstum von mehr als einem Prozent jährlich für erreichbar, vorausgesetzt, Deutschland stärkt gezielt die Wachstumskräfte Arbeit, Kapital und Produktivität. Zuletzt war das Potenzialwachstum, also die langfristig mögliche Wachstumsrate ohne Inflation und Überhitzung, von knapp zwei Prozent im Jahr 2015 auf nur noch leicht über null gesunken.
Das geht aus einer Studie hervor, die die KfW in Frankfurt vorgestellt hat. Den wichtigsten Hebel für eine Trendwende sieht die KfW in einer deutlich höheren Produktivitätsdynamik. Künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Das geht aus einer Studie hervor, die die KfW in Frankfurt vorgestellt hat. Den wichtigsten Hebel für eine Trendwende sieht die KfW in einer deutlich höheren Produktivitätsdynamik. Künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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