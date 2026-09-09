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09.09.2026 12:51 Uhr
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PTA-Adhoc: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG beschließt Ausweitung des Online-Casino-Angebots unter der neuen Marke "Casinoro"

DJ PTA-Adhoc: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG beschließt Ausweitung des Online-Casino-Angebots unter der neuen Marke "Casinoro"

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG beschließt Ausweitung des Online-Casino-Angebots unter der neuen Marke "Casinoro"

Düsseldorf (pta000/09.09.2026/12:20 UTC+2)

bet-at-home.com AG beschließt Ausweitung des Online-Casino-Angebots unter der neuen Marke "Casinoro"

Der Vorstand der bet-at-home.com AG (nachfolgend "Gesellschaft") hat heute beschlossen, das bislang regional auf Deutschland beschränkte Online-Casino-Angebot der bet-at-home.com AG - Gruppe auf weitere europäische Länder auszuweiten. Das Angebot erfolgt unter der neuen Marke "Casinoro" durch die maltesische Tochtergesellschaft der Gesellschaft, die bet-at-home.com Europe Ltd., über eine eigenständige Webseite und ist nicht in die bestehenden Angebote unter der Marke "bet-at-home" integriert. Kunden, die "Casinoro" nutzen möchten, müssen sich daher gesondert bei der bet-at-home.com Europe Ltd. registrieren. Das Angebot von "Casinoro" erfolgt auf Grundlage einer maltesischen Lizenz in Ländern, in denen dies nach aktueller Beurteilung regulatorisch zulässig ist. In Deutschland erfolgt das Online-Casino-Angebot nicht über "Casinoro", sondern weiterhin im Rahmen der bestehenden Strukturen auf Grundlage der nationalen Lizenz. In Österreich erfolgt aus regulatorischen Gründen bis auf weiteres kein Angebot von "Casinoro".

Mit der Angebotserweiterung durch "Casinoro" verfolgt der Konzern das bereits im Geschäftsbericht 2025 kommunizierte Ziel, die Abhängigkeit vom Geschäftsbereich Sportwetten zu verringern. "Casinoro" soll kurzfristig online gehen. Die veröffentlichte Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr bleibt von der Geschäftsaufnahme von "Casinoro" unberührt.

Kontakt Investor Relations ir@bet-at-home.com +49 211 545 598 77 www.bet-at-home.ag

(Ende)

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Aussender:      bet-at-home.com AG 
           Tersteegenstrasse 30 
           40474 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Stefan Sulzbacher 
Tel.:         +49 211 545 598 77 
E-Mail:        sulzbacher@bet-at-home.com 
Website:       www.bet-at-home.com 
ISIN(s):       DE000A0DNAY5 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788949200534 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

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