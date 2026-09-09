DJ PTA-Adhoc: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG beschließt Ausweitung des Online-Casino-Angebots unter der neuen Marke "Casinoro"

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bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG beschließt Ausweitung des Online-Casino-Angebots unter der neuen Marke "Casinoro"

Düsseldorf (pta000/09.09.2026/12:20 UTC+2)

bet-at-home.com AG beschließt Ausweitung des Online-Casino-Angebots unter der neuen Marke "Casinoro"

Der Vorstand der bet-at-home.com AG (nachfolgend "Gesellschaft") hat heute beschlossen, das bislang regional auf Deutschland beschränkte Online-Casino-Angebot der bet-at-home.com AG - Gruppe auf weitere europäische Länder auszuweiten. Das Angebot erfolgt unter der neuen Marke "Casinoro" durch die maltesische Tochtergesellschaft der Gesellschaft, die bet-at-home.com Europe Ltd., über eine eigenständige Webseite und ist nicht in die bestehenden Angebote unter der Marke "bet-at-home" integriert. Kunden, die "Casinoro" nutzen möchten, müssen sich daher gesondert bei der bet-at-home.com Europe Ltd. registrieren. Das Angebot von "Casinoro" erfolgt auf Grundlage einer maltesischen Lizenz in Ländern, in denen dies nach aktueller Beurteilung regulatorisch zulässig ist. In Deutschland erfolgt das Online-Casino-Angebot nicht über "Casinoro", sondern weiterhin im Rahmen der bestehenden Strukturen auf Grundlage der nationalen Lizenz. In Österreich erfolgt aus regulatorischen Gründen bis auf weiteres kein Angebot von "Casinoro".

Mit der Angebotserweiterung durch "Casinoro" verfolgt der Konzern das bereits im Geschäftsbericht 2025 kommunizierte Ziel, die Abhängigkeit vom Geschäftsbereich Sportwetten zu verringern. "Casinoro" soll kurzfristig online gehen. Die veröffentlichte Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr bleibt von der Geschäftsaufnahme von "Casinoro" unberührt.

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September 09, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)