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WKN: 853292 | ISIN: FR0000121014 | Ticker-Symbol: MOH
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09.09.26 | 14:35
411,00 Euro
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Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
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Europa 50
Europa 600
EURONEXT-100
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LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE Chart 1 Jahr
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411,10411,1514:36
411,10411,2014:36
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BURBERRY
BURBERRY GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BURBERRY GROUP PLC12,385-2,25 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG186,25-4,12 %
HERMES INTERNATIONAL SCA1.409,50-2,63 %
KERING SA234,80-3,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE411,00-3,00 %
SWATCH GROUP AG189,30-1,59 %
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