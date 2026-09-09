Bern - Bauvorschriften und langwierige Bewilligungsverfahren tragen nach Einschätzung des Bundesrates zu höheren Mieten in der Schweiz bei. Sie begrenzten den Bau neuer Wohnungen und verschärften damit die Wohnungsknappheit, heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zu staatlich beeinflussten Preisen. Konkret nennt der vom Nationalrat in Auftrag gegebenen Bericht unter anderem Zonenplanung, baurechtliche Vorgaben sowie Einsprachen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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