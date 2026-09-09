Mägenwil - Der Onlinehändler und IT-Distributor «Brack.Alltron» baut als einer von bislang wenigen Schweizer Anbietern ein Geschäft mit humanoiden Robotern auf. Das Unternehmen nimmt dafür unter anderem Roboter des chinesischen Herstellers Agibot ins Sortiment und will Schweizer Unternehmen auch bei deren Einsatz und Integration unterstützen. Zum Angebot gehören zunächst die humanoiden Agibot-Modelle X2 Ultra und A3 Ultra sowie vierbeinige Roboter, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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