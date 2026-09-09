Bei Intel kam gestern richtig Bewegung rein. Die Aktie legte rund +9% zu und gehörte damit zu den stärksten Werten im S&P 500. Der Auslöser war diesmal ziemlich konkret: Laut einem Bericht aus der Lieferkette plant Intel, die Preise für seine PC-Prozessoren im Oktober um ungefähr 10% anzuheben. Dazu kam noch eine frische Analysten-Hochstufung. Höhere Preise sollen die Margen verbessern Intel versucht schon seit einiger Zeit, weniger über günstige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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