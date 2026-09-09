Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Talfahrt fort und hat seit dem Augusthoch inzwischen rund -18% eingebüßt. Bereits in meiner Analyse vom 2. September hatte der Bruch von 1.122 € ein neues Verkaufssignal ausgelöst und Kurse unter 1.000 € zunehmend wahrscheinlich gemacht. Mit aktuell 1.016,80 € rückt diese psychologisch wichtige Marke nun unmittelbar näher. Das damals präferierte Abwärtsszenario entfaltet damit weiter seine Wirkung. Neue Aufträge, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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