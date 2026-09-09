Inditex wächst weiter kräftig und startet mit Schwung in die zweite Jahreshälfte. Vor allem die jüngste Umsatzentwicklung kann sich sehen lassen. Dennoch reagieren die Anleger enttäuscht: Die Aktie der Zara-Mutter verliert am Mittwoch mehr als 3 %. Was stört die Börse? Zara-Mutter lässt sich nicht bremsen Der weltgrößte Modekonzern Inditex bleibt auf Wachstumskurs. Trotz Konsumzurückhaltung, hoher Energiepreise und geopolitischer Unsicherheiten konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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