Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat ein ursprünglich für Mittwoch geplantes Telefonat mit US-Präsident Donald Trump kurzfristig abgesagt. Der Termin sei durch "die deutsche Seite heute verschoben" worden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin.
Ein neuer Termin steht demnach noch nicht fest. Das Telefonat sei im Kontext des 25. Jahrestages der Terroranschläge am 11. September 2001 verabredet worden, so Kornelius. Die Botschaft des Kanzlers sollte demnach sein, dass Deutschland auch heute bereit sei, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten "für die Werte einzutreten, die uns ausmachen und verbinden".
Zu den Gründen für die Absage machte Kornelius keine Angabe. Auf Nachfrage, ob es etwas mit dem Post von Trump zum Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt zu tun habe, sagte der Regierungssprecher lediglich, dass er mit Blick auf den Terminkalender des Kanzlers nichts hinzuzufügen habe.
Ein neuer Termin steht demnach noch nicht fest. Das Telefonat sei im Kontext des 25. Jahrestages der Terroranschläge am 11. September 2001 verabredet worden, so Kornelius. Die Botschaft des Kanzlers sollte demnach sein, dass Deutschland auch heute bereit sei, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten "für die Werte einzutreten, die uns ausmachen und verbinden".
Zu den Gründen für die Absage machte Kornelius keine Angabe. Auf Nachfrage, ob es etwas mit dem Post von Trump zum Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt zu tun habe, sagte der Regierungssprecher lediglich, dass er mit Blick auf den Terminkalender des Kanzlers nichts hinzuzufügen habe.
© 2026 dts Nachrichtenagentur