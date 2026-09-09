Forscher:innen des Fraunhofer ISE gelang es, die Beschichtungsdicke von Batterieelektroden um mehr als das Dreifache erhöhen. Das sorgt für mehr aktives Material und steigert die Energiedichte von Batteriespeichern um 10 bis 15 Prozent. Gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE den Aufbau von Elektroden in Batterien optimiert. Dadurch können die Batteriezellen 10 bis 15 Prozent mehr Energie bei gleichem Gewicht speichern. Das gelang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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