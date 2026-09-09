Bern - Die digitale Ausgrenzung bleibt in der Schweiz eine Realität. Der Bundesrat erachtet die bisherigen Massnahmen jedoch als wirksam und ausreichend flexibel. Auf eine neue nationale Inklusionsstrategie wird daher verzichtet. Als «digitale Kluft» gelten bestehende Ungleichheiten im Zusammenhang mit digitalen Technologien, wie es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Bundesrats heisst. Bestellt hatte diesen das Parlament mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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