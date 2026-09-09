Bern - Der Bundesrat will den bundeseigenen Rüstungskonzern Ruag MRO straffer führen und in eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft umwandeln. Nach einer positiven Vernehmlassung hat er am Mittwoch die entsprechende Botschaft verabschiedet. Nun ist das Parlament am Zug. Die heute privatrechtliche Rechtsform der Ruag MRO genügt den sicherheitspolitischen Ansprüchen nicht mehr, wie der Bundesrat bereits früher bekanntgab. Analog zur Post, zur SBB, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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