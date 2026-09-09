Bern - Akteurinnen und Akteure aus der Wirtschaft sowie Institutionen der Energieversorgung haben sich zur «Allianz Stromabkommen Schweiz» zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie sich für ein Abkommen mit der EU ohne «Swiss Finish», also ohne zusätzliche Regulierungen, einsetzen, wie am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Bern ausgeführt wurde. Ziel der Allianz sei, die Diskussion über das Stromabkommen mit der EU zu versachlichen, sagte Michael ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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