Markus Posberg wird Chief Underwriting Officer, Property, Construction & Energy für die Region APAC & Europe bei AXA XL. Er wird sich auf dieser Position um die Underwriting-Strategie für Property, Construction & Energy in Europa, Asien und Australien kümmern. AXA XL hat einen neuen Chief Underwriting Officer, Property, Construction & Energy für die Region APAC & Europe. Markus Posberg übernimmt den Posten mit Sitz in Köln. Er soll die Underwriting-Strategie für Property, Construction & Energy in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact