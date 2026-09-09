DJ Fresenius reorganisiert Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen
DOW JONES--Fresenius reorganisiert sein Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen. Wie der Konzern mitteilte, integriert er zum 1. Januar die für Helios konzernintern erbrachten Dienstleistungen in die Helios Kliniken GmbH. Damit wechseln rund 1.700 Beschäftigte der Fresenius Health Services (FHS), die insgesamt über 4.000 Mitarbeiter beschäftigt, mit ihren Servicegesellschaften zu Helios. FHS soll sich künftig komplett auf externe Auftraggeber konzentrieren.
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September 09, 2026 08:17 ET (12:17 GMT)
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