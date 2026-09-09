Mit einem Kursverlust von -5% ist die Redcare Pharmacy-Aktie am Mittwochvormittag das Schlusslicht im SDAX und setzt ihre seit knapp zwei Wochen anhaltende Talfahrt weiter fort. Was drückt auf den Kurs von Europas größtem Arzneimittelversand und lädt das aktuelle Kursniveau zu einem Einstieg ein? Neue Belastungsfaktoren Der deutliche Kursrückgang der Redcare Pharmacy-Aktie ist auf ein Zusammenspiel aus verhalteneren Nutzerdaten im August sowie einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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