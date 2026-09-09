Die HSBC-Analystin Anne-Laure Bismuth hat heute die Reißleine gezogen. Ihre Kaufempfehlungen für LVMH und Burberry sind gestrichen, und der Luxussektor reagiert prompt. Hermes, Swatch, Kering, LVMH, Burberry und Richemont verloren gegen Mittag bis zu 3,5 Prozent. Zu früh zu optimistisch Anfang März, kurz nach Beginn des Iran-Kriegs, hatte Bismuth noch positiv für das Luxussegment votiert. Im Nachhinein ein Fehler, wie sie selbst einräumt. Der Krieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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