Starke Ergebnisse: Emperor Metals: 37,9 g/t Gold nahe der Oberfläche - Tagebau rückt näher!

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Emperor Metals rückt Duquesne West Richtung Tagebau: Flache Bohrtreffer bis 37,9 g/t Gold und 28.000 Meter Daten treiben Ressourcen-Update und geplante PEA voran.

Der Schritt hin zu einem wirtschaftlich hochattraktiven Tagebauszenario nimmt beim Duquesne-West-Goldprojekt im kanadischen Québec immer schärfere Konturen an: Emperor Metals (CSE: AUOZ; OTCQB: EMAUF; FSE: 9NH) legt neue Bohrergebnisse vor, die direkt unter der Oberfläche signifikante Goldgehalte über beachtliche Mächtigkeiten bestätigen. Bohrabschnitte wie in Loch DQ26-52 mit 24,1 Metern bei 2,6 Gramm pro Tonne (g/t) Gold ab gerade einmal 45 Metern Tiefe liefern genau die geologische Substanz, die das Unternehmen für die Vorbereitung einer ersten wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) benötigt.

Flache Goldvererzungszonen untermauern Tagebaupotenzial

Die jüngsten Analyseergebnisse aus der abgeschlossenen Feldkampagne 2026 rücken gezielt die oberflächennahen Bereiche der Lagerstätte in den Fokus, die für kostengünstige Förderszenarien essenziell sind. Neben dem breiten Hauptintervall in DQ26-52 - das in rund 35 Metern vertikaler Tiefe einen hochgradigen Kern von 7,1 Metern mit 7,5 g/t Gold sowie eine Bonanza-Spitze von 37,9 g/t Gold über einen Meter umfasst - untermauert auch Bohrloch DQ26-53 diese Kontinuität. Hier trafen die Geologen ab 50 Metern Bohrtiefe auf 14,3 Meter mit durchschnittlich 2,2 g/t Gold, inklusive eines 4,0 Meter langen Abschnitts mit 7,4 g/t Gold.

Geologisch besitzen diese Treffer eine zentrale Bedeutung: Sie bestätigen die Existenz lokal verdickter, goldführender Linsen und belegen, dass sich die flachen Zonen über hunderte Meter entlang des Trends fortsetzen. Der Nachweis von freiem Gold, das bei früheren historischen Arbeiten weitgehend unberücksichtigt blieb, verstärkt zudem das metallurgische Potenzial der Liegenschaft.

Datenpipeline treibt Weg zur wirtschaftlichen Erstbewertung

Mit dem Abschluss von 66 Bohrlöchern über 20.479 Meter sowie der Neubeprobung von fast 7.900 Metern an historischen Kernen hat Emperor Metals eine solide Datenbasis von über 28.000 Metern zusammengetragen. Da bislang erst rund 45 Prozent der gesamten erwarteten Analysen vorliegen, ist für die kommenden Monate ein dichter Nachrichtenfluss vorgezeichnet. Sämtliche Daten fließen direkt in ein verfeinertes Ressourcenmodell ein, das mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen bereits zuvor unerkannte strukturelle Goldtrends identifizieren konnte.

Das Projekt im produktiven Duparquet-Goldcamp des Abitibi-Grünsteingürtels verfügt gegenwärtig über eine abgeleitete Ressource von 1,46 Millionen Unzen Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 1,69 g/t Gold. Durch die Option auf den Erwerb von 100 Prozent der Liegenschaft und die nun nachgewiesenen oberflächennahe Goldvererzung mit starken Gehalten arbeitet das Management zielgerichtet darauf hin, diese Unzenbasis im Rahmen der anstehenden NI 43-101-Ressourcenaktualisierung und der anschließenden PEA substanziell zu steigern.

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