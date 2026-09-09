Gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE einen veränderten Aufbau der Elektroden von Batterien entwickelt. Die Beschichtungsdicke der Batterieelektroden wurde hierbei um mehr als das Dreifache erhöht, wodurch sich gleichzeitig die Anzahl der benötigten Stromableiter in der Batteriezelle verringert. Das Forschungsteam setzte die neue Elektroden-Architektur in industrienah gefertigten Lithium-Ionen Pouch-Zellen um. Den Angaben zufolge wurde das Konzept aber experimentell im Labor auch bei kleinen Zink-Ionen- und Natrium-Ionen-Batteriezellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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