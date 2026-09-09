NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Meta haben am Mittwoch bei ihrer Erholung nochmals einen Sprung nach oben gemacht. Im frühen Handel lag der Kurs des Facebook-Mutterkonzerns in einem schwächelnden Gesamtmarkt 5,4 Prozent höher bei 646 US-Dollar, was das höchste Niveau seit etwa sieben Wochen bedeutete. Das Unternehmen hatte die Einführung des KI-Assistenten "Muse" bekannt gegeben, der nun etwas Fantasie bringt, dass Meta künftig vom KI-Megatrend profitieren könnte.

Meta sei gut positioniert, um mit diesem Verbraucherprodukt Erfolge zu feiern, hieß es am Markt in ersten Stimmen. Ein Experte von Mizuho Securities schrieb, der KI-Agent markiere den Beginn eines bedeutenden Produktzyklusses für Meta, der im Aktienkurs noch nicht eingepreist sei. Investoren wollten eine Rendite für Metas KI-Investitionen sehen, und dies sei jetzt "ein wesentlicher Schritt in diese Richtung".

Von der Bank Morgan Stanley hieß es aber, dass für eine höhere Bewertung der Aktien erst eine breite Nutzung und ein monetisierbares Verhalten notwendig werde. Die Experten wollen deshalb sehen, wie groß die Akzeptanz für Muse tatsächlich ausfallen wird und wie der Agent in die Meta-Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp integriert wird./tih/la/nas