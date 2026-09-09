Der US-Konzern profitiert mit seinen Speicher- und Datenmanagementlösungen für Rechenzentren und Cloud vom Ausbau der KI-Infrastruktur. In Q1 sprang der Umsatz um 30 % auf 2,03 Mrd. $, das bereinigte EPS sogar um 66 % auf 2,58 $. Besonders dynamisch liefen All-Flash-Systeme mit + 47 % und das Public-Cloud-Geschäft mit + 28 %. Noch wichtiger ist die deutlich angehobene Jahresprognose: NetApp erwartet nun 7,975 bis 8,225 Mrd. $ Umsatz und 9,73 bis 10,03 $ bereinigten Gewinn je Aktie. Zuvor waren maximal 7,575 Mrd. $ bzw. 9,00 $ avisiert. Die Aktie reagierte bisher relativ verhalten, allerdings war sie bereits seit Mitte Juli stark gestiegen. Negatives Detail: Die etwas niedrigere Bruttomargenprognose wegen steigender Komponentenkosten. Die Gewinnperspektive hat sich insgesamt klar verbessert.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 37.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Deutsche Autowerte: Erste Stabilisierungssignale
SOITEC: Wachstumsprognose angehoben, aber ...
Unter der Lupe: Halbleiterkorrektur beendet dank GPT-6 Astra?
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