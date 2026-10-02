NetApp würdigt Partner für ihren Erfolg bei der Bereitstellung von NetApp-Lösungen und -Dienstleistungen, die den Kundenbedürfnissen und Branchentrends gerecht werden

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute auf der NetApp INSIGHT 2026 die Gewinner seiner "North America Partner Awards" für das Geschäftsjahr 2026 (GJ'26) bekannt. Die strategischen Partnerschaften von NetApp tragen dazu bei, NetApp-Produkte und -Lösungen bereitzustellen, mit denen sich die geschäftlichen Herausforderungen der gemeinsamen Kunden bewältigen lassen.

Die Gewinner der North America Partner Awards haben maßgeblich dazu beigetragen, Kunden beim Aufbau einer intelligenten Dateninfrastruktur auf Basis der NetApp-Plattform zu unterstützen, die sich sicher weiterentwickeln und an ihre Bedürfnisse anpassen lässt, indem sie den Absatz von NetApp-Lösungen und -Dienstleistungen vorangetrieben haben. Jeder der ausgezeichneten Partner hat ein umfassendes Verständnis des NetApp-Portfolios bewiesen und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die innovativen Lösungen und Dienstleistungen von NetApp so einzusetzen, dass Kunden das nötige Vertrauen erhalten, um die größten technologischen Herausforderungen der Gegenwart zu meistern.

"Mehr denn je müssen wir Kunden mit KI-fähigen Daten ausstatten, die von Haus aus sicher und für hybride Umgebungen ausgelegt sind, damit sie ihre Geschäftsziele erreichen können", sagte Alvaro Celis, Senior Vice President, Chief Commercial, Partner and Ecosystem Officer bei NetApp. "Die diesjährigen Gewinner des NetApp North America Partner Award für das Geschäftsjahr 26 stehen beispielhaft für Innovation und Transformation im Zeitalter der KI. Sie haben Kunden dabei geholfen, Herausforderungen bei der Datenbereitschaft zu bewältigen, indem sie die NetApp-Plattform nutzten, um auf Daten in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen zuzugreifen, diese zu verwalten und zu aktivieren und ermöglichten es ihnen so, anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen und komplexe Probleme zu lösen. Im Namen von NetApp gratuliere ich allen diesjährigen Gewinnern zu ihrem wohlverdienten Erfolg."

Gewinner des NetApp North America Partner Award für das Geschäftsjahr 26

Nordamerika-Partner des Jahres: Auszeichnung für den Gesamtumsatz mit NetApp im Geschäftsjahr 26, die Service-Kompetenzen, die Gewinnung neuer Kunden sowie Spitzenplatzierungen in verschiedenen Produktkategorien. Gewinner: World Wide Technology

Auszeichnung für den Gesamtumsatz mit NetApp im Geschäftsjahr 26, die Service-Kompetenzen, die Gewinnung neuer Kunden sowie Spitzenplatzierungen in verschiedenen Produktkategorien. Händler des Jahres: Auszeichnung für den Händler, der ein signifikantes Wachstum gegenüber dem Vorjahr (YoY) im NetApp-Partner-Ökosystem vorantreibt und gleichzeitig nachweisbaren Mehrwert in den Bereichen Betrieb, Vertrieb und technische Unterstützung, Marketing sowie Finanzdienstleistungen erbringt. Gewinner: Arrow Enterprise Computing Solutions Inc.

Auszeichnung für den Händler, der ein signifikantes Wachstum gegenüber dem Vorjahr (YoY) im NetApp-Partner-Ökosystem vorantreibt und gleichzeitig nachweisbaren Mehrwert in den Bereichen Betrieb, Vertrieb und technische Unterstützung, Marketing sowie Finanzdienstleistungen erbringt. Wachstumspartner des Jahres: Auszeichnung für die Fähigkeit, ein signifikantes Wachstum der NetApp-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr (YoY) über das gesamte Portfolio hinweg zu erzielen. Gewinner: General Datatech (GDT)

Auszeichnung für die Fähigkeit, ein signifikantes Wachstum der NetApp-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr (YoY) über das gesamte Portfolio hinweg zu erzielen. Flash-Partner des Jahres: Auszeichnung für den Gesamtumsatz im Bereich Flash im Geschäftsjahr 26, ein signifikantes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr (YoY) sowie die Gewinnung strategischer Kunden. Gewinner: ePlus Inc.

Auszeichnung für den Gesamtumsatz im Bereich Flash im Geschäftsjahr 26, ein signifikantes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr (YoY) sowie die Gewinnung strategischer Kunden. Partner des Jahres für Neukundenakquise: Auszeichnung für die höchste Anzahl an Netto-Neukunden für NetApp durch gezielte Vertriebsbemühungen, die darauf abzielen, Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation mit NetApp-Lösungen zu unterstützen. Gewinner: SHI International

Auszeichnung für die höchste Anzahl an Netto-Neukunden für NetApp durch gezielte Vertriebsbemühungen, die darauf abzielen, Kunden bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation mit NetApp-Lösungen zu unterstützen. NetApp Keystone -Partner des Jahres: Auszeichnung für einen strategischen Vertriebs- und Marketingansatz zur Förderung eines signifikanten Wachstums von NetApp Keystone. Gewinner: Insight Enterprises

Auszeichnung für einen strategischen Vertriebs- und Marketingansatz zur Förderung eines signifikanten Wachstums von NetApp Keystone. KI-Partner des Jahres: Auszeichnung für herausragende geschäftliche Leistungen im KI-Bereich, Kundennutzen und Führungsrolle bei der globalen Skalierung von KI-Lösungen. Gewinner: World Wide Technology

Auszeichnung für herausragende geschäftliche Leistungen im KI-Bereich, Kundennutzen und Führungsrolle bei der globalen Skalierung von KI-Lösungen. KI-Go-to-Market-Partner des Jahres: Auszeichnung für die Beschleunigung der KI-Einführung durch innovative Kundenbindung, Verkäuferaktivierung und eine differenzierte KI-Go-to-Market-Strategie. Gewinner: CDW

Auszeichnung für die Beschleunigung der KI-Einführung durch innovative Kundenbindung, Verkäuferaktivierung und eine differenzierte KI-Go-to-Market-Strategie. Cloud-Partner des Jahres: Auszeichnung für den Gesamtumsatz mit Cloud-Datendiensten im Geschäftsjahr 2026 und die Umsetzung einer fokussierten Strategie zur digitalen Transformation in der Cloud, die mit der Cloud-Vision von NetApp im Einklang steht. Gewinner: AHEAD

Auszeichnung für den Gesamtumsatz mit Cloud-Datendiensten im Geschäftsjahr 2026 und die Umsetzung einer fokussierten Strategie zur digitalen Transformation in der Cloud, die mit der Cloud-Vision von NetApp im Einklang steht. Kanada-Partner des Jahres: Auszeichnung für den Gesamtumsatz mit NetApp im Geschäftsjahr 2026 und die Ausrichtung an der NetApp-Strategie auf dem kanadischen Markt. Gewinner: Calian (DGI)

Auszeichnung für den Gesamtumsatz mit NetApp im Geschäftsjahr 2026 und die Ausrichtung an der NetApp-Strategie auf dem kanadischen Markt. SLED-Partner des Jahres: Auszeichnung für starke Vertriebsleistungen, die zum höchsten Gesamtumsatz im SLED-Geschäft geführt haben und gleichzeitig die Gewinnung neuer Kunden sowie Umsatzsteigerungen vorangetrieben haben. Gewinner: CDW-G

Auszeichnung für starke Vertriebsleistungen, die zum höchsten Gesamtumsatz im SLED-Geschäft geführt haben und gleichzeitig die Gewinnung neuer Kunden sowie Umsatzsteigerungen vorangetrieben haben. USPS-Partner des Jahres: Auszeichnung für den Gesamtumsatz von NetApp im Geschäftsjahr 26 und das Wachstum gegenüber dem Vorjahr im US-amerikanischen öffentlichen Sektor. Gewinner: CTG Federal, LLC

Auszeichnung für den Gesamtumsatz von NetApp im Geschäftsjahr 26 und das Wachstum gegenüber dem Vorjahr im US-amerikanischen öffentlichen Sektor. DoD-Partner des Jahres: Anerkennung für eine starke Leistung im DoD-Bereich, getragen von dynamischen Kundenbeziehungen und einem Bekenntnis zum Wachstum. Gewinner: FCN Inc.

Anerkennung für eine starke Leistung im DoD-Bereich, getragen von dynamischen Kundenbeziehungen und einem Bekenntnis zum Wachstum. Intelligence-Partner des Jahres: Anerkennung für fundierte vertriebliche und technische Fachkompetenz im Intelligence-Bereich, die zu einem signifikanten prozentualen Gesamtwachstum im Vergleich zum Vorjahr im öffentlichen Sektor der USA beigetragen hat. Gewinner: FlyWheel Data, LLC

Anerkennung für fundierte vertriebliche und technische Fachkompetenz im Intelligence-Bereich, die zu einem signifikanten prozentualen Gesamtwachstum im Vergleich zum Vorjahr im öffentlichen Sektor der USA beigetragen hat. Ziviler Partner des Jahres: Auszeichnung für einen strategischen Ansatz in Vertrieb und Marketing, gepaart mit Maßnahmen zur Nachfragegenerierung, die zu einer erheblichen Akquise neuer Nettokunden und zum Wachstum im zivilen Geschäft geführt haben. Gewinner: ThunderCat Technology, LLC

Auszeichnung für einen strategischen Ansatz in Vertrieb und Marketing, gepaart mit Maßnahmen zur Nachfragegenerierung, die zu einer erheblichen Akquise neuer Nettokunden und zum Wachstum im zivilen Geschäft geführt haben.

Gewinner der regionalen Partner Awards für das Geschäftsjahr 26

Diese Auszeichnungen würdigen den Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 26, das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr, den Gewinn strategischer Kunden, eine starke Fokussierung auf NetApp-Lösungen sowie die Teilnahme an regionalen Partnerschaftsaktivitäten.

Partner des Jahres in der Region Central: Auszeichnung für den Gesamtumsatz mit NetApp im Geschäftsjahr '26, die Service-Kompetenzen, die Gewinnung neuer Kunden sowie Spitzenplatzierungen in verschiedenen Produktkategorien in der Region Central. Gewinner: Xigent Solutions

Auszeichnung für den Gesamtumsatz mit NetApp im Geschäftsjahr '26, die Service-Kompetenzen, die Gewinnung neuer Kunden sowie Spitzenplatzierungen in verschiedenen Produktkategorien in der Region Central. SLED-Partner des Jahres in der Region Central: Auszeichnung für starke Vertriebsleistungen in der Region Central, die zum höchsten Gesamtumsatz im SLED-Geschäft geführt haben und gleichzeitig die Gewinnung neuer Kunden sowie Umsatzsteigerungen vorangetrieben haben. Gewinner: Insight Enterprises

Auszeichnung für starke Vertriebsleistungen in der Region Central, die zum höchsten Gesamtumsatz im SLED-Geschäft geführt haben und gleichzeitig die Gewinnung neuer Kunden sowie Umsatzsteigerungen vorangetrieben haben. Partner des Jahres in der Region Ost: Auszeichnung für den Gesamtumsatz von NetApp im Geschäftsjahr 26, die Service-Kompetenzen, die Gewinnung neuer Kunden sowie Spitzenplatzierungen in allen Produktkategorien in der Region Ost. Gewinner: Pellera Technologies

Auszeichnung für den Gesamtumsatz von NetApp im Geschäftsjahr 26, die Service-Kompetenzen, die Gewinnung neuer Kunden sowie Spitzenplatzierungen in allen Produktkategorien in der Region Ost. SLED-Partner des Jahres in der Region Ost: Auszeichnung für starke Vertriebsleistungen in der Region Ost, die zum höchsten SLED-Gesamtgeschäft geführt und gleichzeitig die Gewinnung neuer Kunden sowie Umsatzsteigerungen vorangetrieben haben. Gewinner: WebHouse, Inc.

Auszeichnung für starke Vertriebsleistungen in der Region Ost, die zum höchsten SLED-Gesamtgeschäft geführt und gleichzeitig die Gewinnung neuer Kunden sowie Umsatzsteigerungen vorangetrieben haben. Partner des Jahres in der Region West: Auszeichnung für den Gesamtumsatz von NetApp im Geschäftsjahr 26, die Service-Kompetenzen, die Gewinnung neuer Kunden sowie Spitzenplatzierungen in allen Produktkategorien in der Region West. Gewinner: Trace3

Auszeichnung für den Gesamtumsatz von NetApp im Geschäftsjahr 26, die Service-Kompetenzen, die Gewinnung neuer Kunden sowie Spitzenplatzierungen in allen Produktkategorien in der Region West. SLED-Partner des Jahres in der Region West: Auszeichnung für die starken Vertriebsbemühungen in der Region West, die zum höchsten Gesamtumsatz im SLED-Geschäft führten und gleichzeitig die Gewinnung neuer Kunden sowie Umsatzsteigerungen vorantrieben. Gewinner: Trace3

Auszeichnung für die starken Vertriebsbemühungen in der Region West, die zum höchsten Gesamtumsatz im SLED-Geschäft führten und gleichzeitig die Gewinnung neuer Kunden sowie Umsatzsteigerungen vorantrieben.

"Unsere Zusammenarbeit mit NetApp ermöglicht es uns, Kunden dabei zu helfen, eine solide Grundlage zu schaffen und kein Flickwerk -, selbst in einem sich wandelnden Markt, der von Unternehmen verlangt, sich in immer schnellerem Tempo anzupassen", sagte Bob Olwig, EVP Global Alliances bei World Wide Technology. "Innovation hängt davon ab, wer seine Daten am schnellsten nutzen kann, um die Erkenntnisse zu gewinnen, die erforderlich sind, um selbstbewusst voranzukommen. NetApp gibt uns die Werkzeuge an die Hand, um einen sicheren, skalierbaren und kontrollierten Zugriff auf Daten zu ermöglichen, unabhängig davon, wo diese gespeichert sind, sodass unsere Kunden in ihren Märkten führend sein können."

NetApp stellt seinen Partnern die Ressourcen, Schulungen, den Support und den Zugang zu dem Fachwissen zur Verfügung, das sie benötigen, um die komplexesten Datenmanagement-Herausforderungen ihrer Kunden zu lösen und ihren Marktanteil mit einem breiteren Spektrum an cloudbasierten Lösungen auszubauen.

Weitere Informationen darüber, wie Sie NetApp-Partner werden können, finden Sie unter: www.netapp.com/partners/become

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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