Unternehmen werden in die Lage versetzt, KI-Innovationen auf Maschinen-Geschwindigkeit zu beschleunigen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute neue Funktionen bekannt, die es Unternehmen ermöglichen, die Einführung von agentenbasierter KI durch eine sichere, vor Ort stattfindende Datenaktivierung ohne Kopiervorgang zu beschleunigen. Die heterogene Metadatenfunktion der NetApp AI Data Engine (AIDE) unterstützt Unternehmen dabei, Daten dort zu ermitteln, zu verstehen, zu verwalten und zu nutzen, wo sie sich befinden, während eine erweiterte Integration mit Commvault die NetApp-Plattform mit dem Commvault-Workflow zur Wiederherstellungsorchestrierung verbindet, um Kunden dabei zu helfen, Angriffe früher zu erkennen und saubere Daten schneller wiederherzustellen.

Da KI-Agenten den Sprung von der Testphase in den Produktivbetrieb schaffen, ist die Dateninfrastruktur von Unternehmen zu einer entscheidenden geschäftlichen Voraussetzung geworden. Agenten können Daten mit Maschinen-Geschwindigkeit lesen, abrufen und darauf reagieren, doch die meisten Unternehmensdatenbestände wurden für Workflows im menschlichen Tempo konzipiert: Sie sind fragmentiert über Datei-, Objekt-, Cloud-, On-Premises- und souveräne Umgebungen verteilt, werden durch uneinheitliche Kontrollen verwaltet und über Pipelines aktiviert, die Daten kopieren, verschieben und transformieren, bevor sie genutzt werden können. Dieser traditionelle Ansatz führt zu Latenz, Kosten, Compliance-Risiken und Ergebnissen, die möglicherweise bereits veraltet sind, wenn sie ein Modell oder einen Agenten erreichen.

"Das handlungsorientierte Unternehmen wird sich dadurch auszeichnen, wie schnell und sicher Organisationen ihre Daten in Erkenntnisse umwandeln können", sagte Asad Khan, Senior Vice President und General Manager für den Bereich KI bei NetApp. "Allzu lange waren KI-Initiativen auf komplexe Pipelines angewiesen, die Daten von dem Ort wegleiten, an dem sie erstellt, verwaltet und geschützt werden. NetApp verfolgt einen anderen Ansatz: Wir machen Daten direkt vor Ort nutzbar mit der Governance, Ausfallsicherheit und Offenheit, die Unternehmen benötigen. Mit der AI Data Engine und unserer erweiterten Zusammenarbeit mit Commvault unterstützen wir Kunden dabei, ihren Mitarbeitern verlässliche geschäftliche Zusammenhänge zu vermitteln und gleichzeitig die Wiederherstellungsgrundlage zu stärken, auf die KI-gesteuerte Abläufe angewiesen sind."

Diese neuesten Updates der NetApp-Plattform unterstützen Kunden dabei, sich von "Copy-First"-KI-Architekturen zu lösen und auf ein geregeltes, geschütztes und kopierfreies Betriebsmodell für Unternehmensdaten umzustellen. Zu den wichtigsten Aktualisierungen gehören:

Die NetApp AI Data Engine ist ein zentraler Intelligence-Dienst innerhalb der AI Data Services-Ebene der NetApp-Plattform, der Unternehmen dabei unterstützt, fragmentierte, unstrukturierte Unternehmensdaten in zuverlässige, KI-fähige Ressourcen für Analysen, Assistenten und KI-Agenten umzuwandeln. Mit dem neuen Update erweitert NetApp die Verfügbarkeit der Metadatenermittlung auf die gesamte Unternehmensdatenlandschaft, einschließlich NetApp ONTAP, StorageGRID und Speicherlösungen anderer Hersteller. Diese Funktionen helfen Kunden dabei, vorhandene Daten in NFS-, SMB- und S3-Repositorys zu ermitteln und zu verstehen, sodass sie sofort in der Lage sind, Daten aufzudecken, Sicherheitsrisiken zu reduzieren, den Speicher zu optimieren, Datenmigrationen zu beschleunigen und KI-fähige Daten zu identifizieren. NetApp gibt zudem einen Ausblick auf kommende AIDE-Innovationen, darunter erweiterte, KI-gestützte Funktionen zur Datenauswertung, tiefgreifendere Governance-Intelligenz, offene Analyseintegrationen mit Analyse-Engines wie Starburst und Onehouse.AI sowie neue agentenbasierte Dienste, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, Daten sicher und in großem Maßstab in verwertbaren KI-Kontext umzuwandeln.

ist ein zentraler Intelligence-Dienst innerhalb der AI Data Services-Ebene der NetApp-Plattform, der Unternehmen dabei unterstützt, fragmentierte, unstrukturierte Unternehmensdaten in zuverlässige, KI-fähige Ressourcen für Analysen, Assistenten und KI-Agenten umzuwandeln. Mit dem neuen Update erweitert NetApp die Verfügbarkeit der Metadatenermittlung auf die gesamte Unternehmensdatenlandschaft, einschließlich NetApp ONTAP, StorageGRID und Speicherlösungen anderer Hersteller. Diese Funktionen helfen Kunden dabei, vorhandene Daten in NFS-, SMB- und S3-Repositorys zu ermitteln und zu verstehen, sodass sie sofort in der Lage sind, Daten aufzudecken, Sicherheitsrisiken zu reduzieren, den Speicher zu optimieren, Datenmigrationen zu beschleunigen und KI-fähige Daten zu identifizieren. NetApp gibt zudem einen Ausblick auf kommende AIDE-Innovationen, darunter erweiterte, KI-gestützte Funktionen zur Datenauswertung, tiefgreifendere Governance-Intelligenz, offene Analyseintegrationen mit Analyse-Engines wie Starburst und Onehouse.AI sowie neue agentenbasierte Dienste, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, Daten sicher und in großem Maßstab in verwertbaren KI-Kontext umzuwandeln. Die Expanded NetApp and Commvault Joint Solution ermöglicht es Kunden, die Daten zu schützen und wiederherzustellen, die sie für KI-Workloads nutzen. Die auf der NetApp-Plattform basierende Lösung bietet Bedrohungserkennung nahezu in Echtzeit, tiefgreifende Scans zur Aufdeckung schwer zu erkennender Bedrohungen, eine "Cleanroom"-Validierung mit fortschrittlicher KI-basierter Bedrohungserkennungstechnologie in einer isolierten Umgebung sowie eine erweiterte "Clean Recovery"-Funktion alles über die Commvault-Konsole. Sie verbindet die Signale des autonomen Ransomware-Schutzes der NetApp-Plattform auf dem Primärspeicher direkt mit den Wiederherstellungs-Workflows von Commvault, sodass gemeinsame Kunden die Daten innerhalb von Minuten statt Tagen oder Wochen wiederherstellen können, ohne dass es zu einer erneuten Infektion kommt.

Gemeinsam stärken diese Updates die NetApp-Plattform als Datengrundlage für das "agentische Unternehmen". Anstatt die KI-Bereitschaft als separates Datenkopierprojekt oder als geschlossenen Stack eines einzelnen Anbieters zu betrachten, ermöglicht NetApp Unternehmen, vorhandene Daten vor Ort zu aktivieren und dabei die bereits bestehenden Zugriffskontrollen, den Datenschutz und die betrieblichen Entscheidungsmöglichkeiten beizubehalten. Dieser Ansatz hilft Kunden dabei, kurzfristig Ergebnisse in den Bereichen Speicher und Governance zu erzielen und gleichzeitig auf umfangreichere KI-fähige Datenfunktionen hinzuarbeiten, darunter semantische Suche, Wissensgraphen, Entscheidungskontext und agentische Aktivierung.

"Da KI-gesteuerte Bedrohungen die Reaktionszeiten verkürzen, benötigen Unternehmen einen schnelleren Weg zu einer zuverlässigen Wiederherstellung", sagte Pranay Ahlawat, Chief Technology and AI Officer bei Commvault. "Durch die Integration der Ransomware-Erkennung und der unveränderlichen Datensicherung von NetApp mit den Funktionen zur sauberen Wiederherstellung von Commvault unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Reaktionszeit zu verkürzen, vertrauenswürdige Daten zuverlässig wiederherzustellen und die durchschnittliche Zeit bis zur sauberen Wiederherstellung (MTCR) zu reduzieren."

"Agentische KI setzt neue Maßstäbe für die Dateninfrastruktur von Unternehmen, da Agenten Zugriff auf aktuelle, vertrauenswürdige und kontrollierte Daten benötigen und nicht auf eine weitere Kopie des Datensatzes von gestern", sagte Shari Lava, GVP für KI-Forschung bei IDC. "Der Ansatz von NetApp ist ein anschauliches Beispiel für diesen Wandel: die Verknüpfung von Datenermittlung, -auswertung, -verwaltung, -nutzung und Cyber-Resilienz auf der Speicherebene, auf der bereits ein Großteil der Unternehmensdaten gespeichert ist. Anbieter, die dies gut umsetzen können, bieten ihren Kunden einen pragmatischeren Ansatz zur Aufbereitung von Daten für KI ohne die Risiken, Kosten und die Komplexität, die häufig mit groß angelegten Datenübertragungen einhergehen."

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kauf- oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keinerlei Zusage, Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung seitens NetApp dar, auch nicht hinsichtlich Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung oder Zeitplan.

Zusätzliche Ressourcen

Trusted Agents Start with Trusted Data

AI Data Engine: Make Distributed Enterprise Data Agent-Ready in Place

Commvault: Together, NetApp and Commvault Provide Customers with a Coordinated Path to Bounce Back From Ransomware Attacks by Delivering Fast, Clean, and Trusted Recovery

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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