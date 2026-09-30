Neue hybride Multi-Cloud-Funktionen heben die Grenzen zwischen dem Betrieb vor Ort und in der Cloud auf

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute neue hybride Multi-Cloud-Funktionen mit autonomen Steuerungsmechanismen bekannt, die die Flexibilität und Effizienz von Unternehmen bei jeder Art von Workload maximieren sollen. Unternehmen können nun moderne Datenstrategien in On-Premise- und Cloud-Umgebungen einfacher umsetzen, indem sie neue Funktionen für einen einheitlichen Betrieb nutzen, die Souveränität, Governance und kontrollierten Verbrauch berücksichtigen.

Da Unternehmensanwendungen und KI-Workloads zunehmend lokale Umgebungen, öffentliche Clouds, souveräne Regionen und aufkommende "AI Factory"-Architekturen umfassen, benötigen Unternehmen mehr als nur Flexibilität in der Infrastruktur. Sie benötigen ein einheitliches Betriebsmodell, das mit der maschinellen Geschwindigkeit Schritt halten kann und gleichzeitig die Anforderungen an Governance, Ausfallsicherheit, Effizienz und rechtliche Kontrolle erfüllt. Herkömmliche manuelle Verwaltung, fragmentierte Tools und unzusammenhängende Datenstrategien können Innovationen verlangsamen, das Betriebsrisiko erhöhen und die Kostenkontrolle in großem Maßstab erschweren.

"Ihre Speicherarchitektur bestimmt, wie jede Arbeitslast ausgeführt wird", sagte Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs "Platform" bei NetApp. "Kunden sollten sich nicht zwischen der Leistung und Kontrolle einer lokalen Infrastruktur und der Flexibilität der Cloud entscheiden müssen. Mit diesen neuen hybriden Multi-Cloud-Funktionen unterstützt NetApp Unternehmen dabei, die Grenzen zwischen den Umgebungen zu überwinden, autonomer zu agieren und Effizienz, Souveränität und Kontrolle in den Mittelpunkt ihrer Datenstrategie zu stellen."

Die heute angekündigten neuen Funktionen erweitern die NetApp-Plattform um autonome Steuerung, höhere Wirtschaftlichkeit, souveräniebewussten Storage-as-a-Service sowie eine umfassendere Verwaltung in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen. Zusammen helfen sie den Kunden, den Betrieb über Rechenzentren und öffentliche Clouds hinweg einheitlicher zu gestalten, das Kostenrisiko bei wachsenden Datenmengen zu senken und die Kontrolle darüber zu behalten, wo sich Daten, Support, Telemetrie und Betriebsabläufe befinden.

Zu den neuen hybriden Multi-Cloud-Funktionen gehören:

NetApp Keystone Sovereign sorgt für eine klarere regionale Steuerung und stärkt das Vertrauen, um den Erwartungen hinsichtlich der Datenhoheit sowie den Bedenken der Kunden in Bezug auf Datenstandort und betrieblichen Zugriff gerecht zu werden. Berechtigte Kunden aus dem Europäischen Wirtschaftsraum können nun Kontrollmechanismen zur Datenhoheit nutzen, um ihre regionalen Compliance- und Datenstandort-Maßnahmen zu unterstützen, die über den bloßen Datenstandort hinausgehen und auch Aspekte des Datenstandorts, technische sowie regionale Überlegungen umfassen.

sorgt für eine klarere regionale Steuerung und stärkt das Vertrauen, um den Erwartungen hinsichtlich der Datenhoheit sowie den Bedenken der Kunden in Bezug auf Datenstandort und betrieblichen Zugriff gerecht zu werden. Berechtigte Kunden aus dem Europäischen Wirtschaftsraum können nun Kontrollmechanismen zur Datenhoheit nutzen, um ihre regionalen Compliance- und Datenstandort-Maßnahmen zu unterstützen, die über den bloßen Datenstandort hinausgehen und auch Aspekte des Datenstandorts, technische sowie regionale Überlegungen umfassen. NetApp Console Autonomous Operations beseitigt den reaktiven Aufwand bei der Verwaltung fragmentierter Tools in umfangreichen Hybrid-Flotten, indem manuelle Genehmigungsabläufe durch ergebnisorientierte Automatisierung ersetzt werden, die geschäftlichen Mehrwert schafft und sicher in Air-Gapped-Umgebungen läuft. Die neuen Funktionen ermöglichen KI-gestützte autonome Abläufe unter menschlicher Aufsicht und bieten eine Steuerungsebene für die NetApp-Plattform. Dadurch können Teams Probleme vorhersagen, Vorfälle schneller beheben sowie Kapazitäten und Kosten durch intelligentes, API-orientiertes Design und agentenbasierte, KI-gesteuerte Orchestrierung optimieren.

beseitigt den reaktiven Aufwand bei der Verwaltung fragmentierter Tools in umfangreichen Hybrid-Flotten, indem manuelle Genehmigungsabläufe durch ergebnisorientierte Automatisierung ersetzt werden, die geschäftlichen Mehrwert schafft und sicher in Air-Gapped-Umgebungen läuft. Die neuen Funktionen ermöglichen KI-gestützte autonome Abläufe unter menschlicher Aufsicht und bieten eine Steuerungsebene für die NetApp-Plattform. Dadurch können Teams Probleme vorhersagen, Vorfälle schneller beheben sowie Kapazitäten und Kosten durch intelligentes, API-orientiertes Design und agentenbasierte, KI-gesteuerte Orchestrierung optimieren. Mit NetApp Console Fleet Management können Kunden ihre gesamte Infrastruktur als eine Einheit verwalten und dabei darauf vertrauen, dass sie den einwandfreien Zustand ihrer Umgebung gewährleisten und deren maximale Leistung sicherstellen können. Die neue Lösung bietet Flottenmanagement, Observability und KI über ein zweites Bereitstellungsmodell der NetApp Console, das direkt in der Umgebung des Kunden installiert wird. NetApp Console bietet nun eine Lösung mit zwei Bereitstellungsmodellen, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden unabhängig davon, wo sich ihre Daten befinden.

können Kunden ihre gesamte Infrastruktur als eine Einheit verwalten und dabei darauf vertrauen, dass sie den einwandfreien Zustand ihrer Umgebung gewährleisten und deren maximale Leistung sicherstellen können. Die neue Lösung bietet Flottenmanagement, Observability und KI über ein zweites Bereitstellungsmodell der NetApp Console, das direkt in der Umgebung des Kunden installiert wird. NetApp Console bietet nun eine Lösung mit zwei Bereitstellungsmodellen, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden unabhängig davon, wo sich ihre Daten befinden. Das NetApp Console AI ChatOps Interface ersetzt manuelle Arbeitsabläufe durch eine sichere, dialogorientierte und ergebnisorientierte Automatisierung. Es entlastet IT-Administratoren in Unternehmen, die fragmentierte Tools in umfangreichen Hybrid-Umgebungen verwalten, ohne dabei Abstriche bei Governance oder Kontrolle zu machen. Die dialogorientierte ChatOps-Schnittstelle in der NetApp Console ermöglicht autonome Speicheroperationen, absichtsbasierte Bereitstellung und Richtlinien-Sicherheitsvorkehrungen über alle ONTAP-Speichersysteme hinweg. Darüber hinaus bietet sie KI-gestützte Berichterstellung, prädiktive Analysen und automatisierte Fehlerbehebung. Durch den Betrieb über ein offenes LLM-Gateway können Kunden sichere KI-Operationen realisieren, wobei sie ihr eigenes LLM nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Aktionen innerhalb definierter Speicherklassen, Richtlinien und Governance-Grenzen bleiben.

ersetzt manuelle Arbeitsabläufe durch eine sichere, dialogorientierte und ergebnisorientierte Automatisierung. Es entlastet IT-Administratoren in Unternehmen, die fragmentierte Tools in umfangreichen Hybrid-Umgebungen verwalten, ohne dabei Abstriche bei Governance oder Kontrolle zu machen. Die dialogorientierte ChatOps-Schnittstelle in der NetApp Console ermöglicht autonome Speicheroperationen, absichtsbasierte Bereitstellung und Richtlinien-Sicherheitsvorkehrungen über alle ONTAP-Speichersysteme hinweg. Darüber hinaus bietet sie KI-gestützte Berichterstellung, prädiktive Analysen und automatisierte Fehlerbehebung. Durch den Betrieb über ein offenes LLM-Gateway können Kunden sichere KI-Operationen realisieren, wobei sie ihr eigenes LLM nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Aktionen innerhalb definierter Speicherklassen, Richtlinien und Governance-Grenzen bleiben. Nutanix und NetApp unterstützen Unternehmen dabei, sich in den sich wandelnden Branchenlandschaften zurechtzufinden und ihre architektonische Freiheit zu maximieren. Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen, ihre virtualisierten Umgebungen zu optimieren und bestehende Grundinvestitionen durch ein neues Maß an betrieblicher Flexibilität zu schützen. Durch die Kombination von NetApp ONTAP mit der Nutanix Cloud-Infrastruktur profitieren Kunden von der Skalierbarkeit, Sicherheit und Agilität, die für virtualisierte Workloads erforderlich sind. Diese integrierte Funktion soll im Herbst dieses Jahres allgemein verfügbar sein.

Mit diesen Neuerungen treibt NetApp eine Plattformstrategie voran, die auf konsistenten Betriebsabläufen, geregelter Datenkontrolle und einer Infrastrukturökonomie basiert, die sich an moderne Workloads anpasst. Durch die Vereinheitlichung der Verwaltung über Umgebungen hinweg, die Ermöglichung autonomer Abläufe innerhalb kundendefinierter Rahmenbedingungen und die Ausweitung des "As-a-Service"-Nutzungsmodells auf Märkte mit hohen Anforderungen an die Datenhoheit bietet NetApp Unternehmen die Flexibilität, dort zu expandieren, wo es erforderlich ist, und gleichzeitig sicherzustellen, dass Daten jederzeit verfügbar, geschützt und unter Kontrolle bleiben.

"IT-Führungskräfte in Unternehmen stehen unter dem Druck, Workloads im Zeitalter der KI in zunehmend verteilten Umgebungen zu unterstützen, ohne dabei die Governance, die Kostenkontrolle oder die betriebliche Ausfallsicherheit zu beeinträchtigen", sagte Dave McCarthy, Group Vice President für Cloud und Rechenzentren im Bereich Unternehmensinfrastruktur bei IDC. "Die Hybrid-Multi-Cloud-Strategie von NetApp begegnet dieser Herausforderung, indem sie autonomen Betrieb, einheitliche Datendienste, Effizienzgarantien und souveränieksensible Nutzungsmodelle auf einer einzigen Plattform vereint. Dieser Ansatz bietet Unternehmen die Flexibilität, Workloads dort auszuführen, wo dies am sinnvollsten ist, und gewährleistet gleichzeitig die für geschäftskritische Infrastruktur erforderliche Kontrolle und Konsistenz."

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kauf- oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keinerlei Zusage, Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung seitens NetApp dar, auch nicht hinsichtlich Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung oder Zeitplan.

Zusätzliche Ressourcen

New Secured Governed Intent-Based Autonomous Operations Are Yours Now

Preserving Choice and Freedom for Virtualization

NetApp Console: Autonomous Operations Declare Outcomes. Automate Operations. Secure Every Action.

NetApp Keystone: Storage as a Service (STaaS)

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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