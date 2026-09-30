Neue Architektur liefert den weltweit schnellsten Speicher, optimiert für maximale GPU-Auslastung und ausgelegt für einen aggregierten Durchsatz von bis zu 100 TB pro Sekunde

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, hat heute NetApp Novus angekündigt, den schnellsten Speicher der Welt, der auf KI-Infrastrukturanbieter ausgerichtet ist, die große GPU-Umgebungen betreiben. Diese Architektur der nächsten Generation ist für ein Dateisystem im Zettabyte-Maßstab ausgelegt und ermöglicht es KI-Fabriken, Millionen von GPUs kontinuierlich mit Daten zu versorgen, um die Effizienz, Auslastung und Rentabilität ihrer Investitionen zu maximieren.

Neoclouds und GPU-as-a-Service-Anbieter bauen KI-Fabriken in einem Maßstab, für den herkömmliche Speicherarchitekturen nie ausgelegt waren. Dadurch entstehen Engpässe, die die GPU-Auslastung reduzieren und die Infrastrukturkosten erhöhen. Bei herkömmlichen Architekturen kann die GPU-Auslastung unter 30 Prozent fallen, wenn KI-Fabriken ihre GPUs nicht mit genügend Daten versorgen können, um die nötigen Ergebnisse zu erzielen und eine Rendite auf ihre Investition zu erwirtschaften.

"KI-Fabriken geraten in Schwierigkeiten und die GPU-Wirtschaftlichkeit bricht ein, wenn die Daten nicht mithalten können", so Syam Nair, Chief Product Officer bei NetApp. "Speicher aus der HPC-Ära werden dem Maßstab von KI-Fabriken nicht gerecht. Die Branche braucht eine richtige Architektur, die von Grund auf dafür entwickelt wurde. KI-Fabriken suchen schon lange nach einer Infrastruktur, die im Tempo der KI skalieren kann. Novus nutzt die Leistungsfähigkeit der NetApp-Plattform und liefert 100 TB/s an unbegrenzter Scale-out-Performance. Damit setzt es sich an die Spitze des Marktes und wird zur neuen Hochleistungs-Speicherarchitektur im KI-Maßstab, die die Leistung von Millionen von GPUs freisetzt und die erforderliche Rendite ermöglicht, um die nächste Welle der KI-Innovation zu tragen. Wir haben soeben den schnellsten Speicher der Welt geliefert, der speziell für das KI-Zeitalter entwickelt wurde."

NetApp Novus bietet eine Architektur der nächsten Generation, die den Herausforderungen von KI-Fabriken begegnet. Sie beseitigt Skalierungsgrenzen, indem Metadaten vom Datenpfad getrennt werden. So können Leistung, Kapazität und Nebenläufigkeit unter einem einzigen Namespace und unter Verwendung von branchenüblichem NFS unabhängig voneinander skalieren. Die ersten Novus-Releases kombinieren die Metadaten-Software NetApp Novus Data Director, die auf einer qualifizierten Supermicro-Infrastruktur basiert, mit NetApp ONTAP Datenservices, die über AFF A90-Systeme bereitgestellt werden. Zusammen bilden sie eine disaggregierte Architektur, die darauf ausgelegt ist, einen Durchsatz von 100 TB pro Sekunde zu übertreffen und eine hohe Auslastung von Hunderttausenden von GPUs zu unterstützen. Dabei bleiben die vertrauten Enterprise-Datenservices von ONTAP erhalten. Diese Architektur wird den Anforderungen mandantenfähiger KI-Fabriken auf Cloud-Niveau gerecht. Sie ist ab sofort bestellbar und ebnet den Weg für spätere Software-Defined-Deployments bei gleichbleibendem Namespace, demselben Betriebsmodell und derselben Datenbasis.

Die Novus-Architektur bietet Kunden die folgenden Vorteile:

Jede GPU bleibt produktiv: Novus ist darauf ausgelegt, die GPU-Auslastung zu maximieren, indem Metadaten-Services vom Datenpfad getrennt werden. Das reduziert speicherbedingte Engpässe und versorgt die KI-Infrastruktur kontinuierlich mit hochperformanten Daten.

Novus ist darauf ausgelegt, die GPU-Auslastung zu maximieren, indem Metadaten-Services vom Datenpfad getrennt werden. Das reduziert speicherbedingte Engpässe und versorgt die KI-Infrastruktur kontinuierlich mit hochperformanten Daten. Skalierung ohne Fragmentierung: Novus ermöglicht das Wachstum von Milliarden von Dateien und riesigen KI-Datensätzen unter einem einzigen Namespace. Dadurch können Metadaten, Bandbreite und Kapazität unabhängig voneinander skalieren, ohne Speichersilos oder operative Komplexität zu verursachen.

Novus ermöglicht das Wachstum von Milliarden von Dateien und riesigen KI-Datensätzen unter einem einzigen Namespace. Dadurch können Metadaten, Bandbreite und Kapazität unabhängig voneinander skalieren, ohne Speichersilos oder operative Komplexität zu verursachen. Optimierte Effizienz der KI-Infrastruktur: Mit Novus können Betreiber gezielt nur die Ressourcen skalieren, die für den jeweiligen Workload erforderlich sind. So lassen sich Energie- und Platzbedarf sowie Infrastruktur-Overheads senken, während Resilienz, Sicherheit und Mandantenfähigkeit für gemeinsam genutzte KI-Umgebungen bewahrt bleiben.

"Wenn KI-Infrastrukturanbieter ihre GPU-Umgebungen skalieren, hängt die Wirtschaftlichkeit zunehmend davon ab, dass die Rechenressourcen voll ausgelastet bleiben", so Mike Leone, Vice President Principal Analyst bei Moor Insights Strategy. "Speicherarchitekturen, die Daten nicht im Cloud-Maßstab bereitstellen können, werden zu einem limitierenden Faktor für die Trainingsleistung, die Mandantentrennung und die Rendite der Infrastrukturinvestitionen. NetApp Novus begegnet genau dieser Grenze, indem es disaggregiertes Metadatenmanagement mit hochperformanten Datenservices kombiniert. So erhalten Neocloud- und GPU-as-a-Service-Anbieter eine besser skalierbare Grundlage für den Betrieb von KI-Fabriken."

"Die von Omdia auditierten Tests von NetApp Novus zeigen eine nahezu lineare Skalierung der Leistung, sobald einem einzigen globalen Namespace ONTAP-Cluster hinzugefügt werden", sagt Tony Palmer, Chief Analyst bei Omdia. "Basierend auf den von uns beobachteten, strengen Tests prognostiziert unser Modell, dass die disaggregierte Metadaten- und Datenarchitektur von NetApp Novus bis zu einem sequenziellen Lesedurchsatz von 100 TB/s bei einer effektiven Kapazität von mehreren Dutzend Exabyte und darüber hinaus skalieren kann. Wir sind zuversichtlich, dass die Lösung entsprechend unseren Prognosen auf die Anforderungen von Zettascale-Deployments skaliert werden kann, um selbst die anspruchsvollsten und datenhungrigsten KI-Workloads zu versorgen."

"Unsere langjährige Zusammenarbeit mit NetApp ist darauf ausgerichtet, Computing, Netzwerk und Daten zusammenzuführen, um komplexe Infrastrukturen für unsere Kunden zu vereinfachen", erklärt Jeremy Foster, Senior Vice President und General Manager, Cisco Compute. "Da KI die Infrastruktur auf ein völlig neues Niveau hinsichtlich Skalierung und Geschwindigkeit hebt, liegt der entscheidende Unterschied nicht bei der GPU, sondern bei den Daten und der Art und Weise, wie Kunden sie nutzen. Zusammen mit dem restlichen Stack hilft NetApp Novus Kunden dabei, diese Daten nutzbar zu machen und die Ergebnisse zu erzielen, die für ihr Unternehmen wirklich zählen."

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich Informationszwecken, können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen oder andere Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keine Zusage, Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung irgendeiner Art durch NetApp dar, auch nicht in Bezug auf Verfügbarkeit, Funktionalität, Preise oder Zeitplanung.

Weitere Ressourcen

NetApp Novus. Jede GPU versorgt, produktiv und skalierbereit halten.

Eine neue Datenarchitektur auf dem Niveau von KI-Fabriken

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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