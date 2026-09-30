Mit "Storage-as-a-Service" können berechtigte europäische Kunden Kontrollen zur Datenhoheit nutzen, um ihre Compliance- und Datenstandort-Anforderungen zu erfüllen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute die Einführung von "NetApp Keystone Sovereign" bekannt, das qualifizierten europäischen Kunden die Nutzung von Kontrollen zur Datenhoheit ermöglicht, um sie bei der Einhaltung von Vorschriften und der Umsetzung von Datenresidenzanforderungen zu unterstützen. Unternehmen werden es leichter haben, Daten und Support innerhalb festgelegter geografischer Grenzen zu halten.

Da Organisationen ihre IT modernisieren und cloudähnliche Betriebsmodelle einführen, sehen sich Kunden in regulierten Branchen einem zunehmenden Druck ausgesetzt, sensible Daten, Support und Betriebsabläufe innerhalb definierter geografischer Grenzen zu halten. Für viele europäische Kunden gehen die Souveränitätsanforderungen mittlerweile über die Datenresidenz hinaus und umfassen auch den operativen Zugriff, die Telemetrie sowie die Transparenz des Datenflusses. Mit NetApp Keystone Sovereign können berechtigte europäische Kunden diese Anforderungen nun besser erfüllen.

"Datensouveränität ist zu einer strategischen Anforderung geworden, da Unternehmen nicht mehr nur nach dem Speicherort der Daten fragen, sondern eine stärkere Kontrolle über die technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen fordern, die diese Daten regeln", sagte Ivan Iannaccone, Vice President und General Manager von Keystone bei NetApp. "Mit NetApp Keystone Sovereign unterstützen wir berechtigte europäische Kunden dabei, diesen sich wandelnden Erwartungen gerecht zu werden durch zusätzliche regionale Kontrollen sowie Maßnahmen in den Bereichen Support, Zugriff und Datenverarbeitung, die darauf ausgelegt sind, Vertrauen aufzubauen und kritische Daten sowie den Support innerhalb festgelegter geografischer Grenzen zu halten."

NetApp Keystone Sovereign wurde entwickelt, um europäische Kunden zu unterstützen, die strengere Garantien hinsichtlich der Datenhoheit benötigen. Dies geschieht durch regionale, betriebliche, supportbezogene und datenverarbeitungsbezogene Kontrollmaßnahmen, die dazu beitragen sollen, Daten und Support innerhalb festgelegter geografischer Grenzen zu halten. Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem:

die Speicherung relevanter Kundendaten, Protokolle, Backups und Telemetriedaten in Europa, sofern dies zutrifft

Support und Eskalationswege mit Sitz in Europa

von Europa aus gesteuerte Zugriffs- und Verwaltungsprozesse

eine klare Dokumentation von Telemetrie, Überwachung und Datenflüssen

vertragliche und rechtliche Strukturen, die die Erwartungen hinsichtlich der Souveränität stärken

"Datensouveränität entwickelt sich zu einer entscheidenden Anforderung für Kunden in regulierten Märkten, insbesondere da Unternehmen nach Cloud-ähnlichen Nutzungsmodellen suchen, die dennoch den regionalen Erwartungen hinsichtlich Compliance und Kontrolle gerecht werden", sagte Simon Robinson, Chefanalyst für Speicher- und Dateninfrastruktur bei Omdia. "Das Marktpotenzial für Angebote wie NetApp Keystone Sovereign nimmt zu, da Kunden über allgemeine Anforderungen an den Datenaufbewahrungsort hinausgehen und umfassendere Garantien in Bezug auf technische Aufsicht, operativen Zugriff und Supportgrenzen anstreben. Lösungen, die diese Klarheit bieten und gleichzeitig die Flexibilität einer "As-a-Service"-Infrastruktur bewahren, sind gut positioniert, um Vertrauen aufzubauen und die Akzeptanz in Regionen zu steigern, in denen Fragen der Souveränität eine besondere Rolle spielen."

Erste Pilotprojekte für Keystone Sovereign werden zunächst in Deutschland und Frankreich angeboten, weitere Länder sollen folgen.

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kauf- oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keinerlei Zusage, Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung seitens NetApp dar, auch nicht hinsichtlich Verfügbarkeit, Funktionalität, Preisgestaltung oder Zeitplan.

Zusätzliche Ressourcen

NetApp Keystone: Storage as a Service (STaaS)

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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