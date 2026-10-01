Gemeinsame Lösung verbindet Computing- und Dateninfrastruktur zur Optimierung von GPUs in großem Maßstab

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit Supermicro angekündigt. Ziel sind gemeinsam validierte KI-Infrastrukturlösungen für große KI-Fabriken, Enterprise-Deployments, Neoclouds und Sovereign-AI-Initiativen. Durch die Kombination der KI-optimierten Computing- und Rack-Scale-Systeme von Supermicro mit der NetApp-Plattform bringen die Unternehmen ihre Kunden in die Lage, Implementierungen zu beschleunigen, die GPU-Auslastung zu verbessern, die Data Governance zu stärken und die operative Komplexität zu reduzieren.

NetApp und Supermicro schaffen eine Full-Stack-Grundlage für KI, die über Hochleistungsspeicher hinausgeht. Die Zusammenarbeit vereint Supermicros Expertise in den Bereichen Rack-Scale-Computing, Netzwerk, Energieversorgung und Flüssigkeitskühlung mit dem einheitlichen Datenmanagement, der Cyber-Resilienz, der Hybrid-Cloud-Kompetenz und der disaggregierten Skalierbarkeit der NetApp-Plattform. Kunden erhalten eine Architektur, die sich schnell bereitstellen und über mehrere Computing-Generationen hinweg weiterentwickeln lässt und dabei Unternehmen sowie den größten KI-Fabriken der Welt ein einheitliches Datenerlebnis bietet. Da die Computing- und Dateninfrastruktur als einheitliches System getestet und validiert wird, können Kunden Design- und Integrationszyklen verkürzen, das Deployment-Risiko minimieren und KI-Systeme schneller in den Produktivbetrieb überführen.

"Kunden benötigen eine KI-Infrastruktur, die Innovation und Transformation vorantreibt, erstklassige Wirtschaftlichkeit bietet und vom ersten Tag an nahtlos in großem Maßstab funktioniert", so Alvaro Celis, Senior Vice President, Chief Commercial, Partner und Ecosystem Officer bei NetApp. "Indem wir die KI-Kompetenz und Skalierbarkeit von Supermicro mit der NetApp-Plattform kombinieren, können wir Kunden aus allen Bereichen von kommerziellen Unternehmen über Enterprise-Kunden bis hin zu Hyperscalern mit den anspruchsvollsten Anforderungen sichere und zuverlässige KI-Lösungen bieten, die sich schnell implementieren lassen, um Innovationen zu beschleunigen und eine führende Marktposition aufzubauen."

Die Zusammenarbeit ermöglicht es Kunden, in anspruchsvollen KI-Fabrikumgebungen schneller und einfacher eine intelligente Dateninfrastruktur auf Basis der NetApp-Plattform aufzubauen. Durch die Kombination von KI-optimierter Rechenleistung mit KI-fähigen Datenservices liefern NetApp und Supermicro gemeinsam validierte Lösungen, die auf drei Kernkompetenzen ausgerichtet sind:

Integrierte KI-Lösungen in großem Maßstab: Die KI-optimierten Server, GPU-Plattformen und Rack-Scale-Systeme von Supermicro bilden gemeinsam mit der NetApp-Plattform eine validierte Lösung für KI-Implementierungen, die von einzelnen Enterprise-KI-Projekten bis hin zu vollständigen KI-Fabriken, Gigafactories und Sovereign-AI-Initiativen reichen.

Die KI-optimierten Server, GPU-Plattformen und Rack-Scale-Systeme von Supermicro bilden gemeinsam mit der NetApp-Plattform eine validierte Lösung für KI-Implementierungen, die von einzelnen Enterprise-KI-Projekten bis hin zu vollständigen KI-Fabriken, Gigafactories und Sovereign-AI-Initiativen reichen. Datenmanagement, Sicherheit und Souveränität auf Enterprise-Niveau: Die gemeinsamen Lösungen sollen die Governance, Cyber-Resilienz und Compliance bieten, die Unternehmen, Regierungen, Neoclouds und GPU-as-a-Service-Anbieter benötigen. So können Kunden KI skalieren und dabei weiterhin eine starke Governance und Kontrolle über ihre Daten behalten.

Die gemeinsamen Lösungen sollen die Governance, Cyber-Resilienz und Compliance bieten, die Unternehmen, Regierungen, Neoclouds und GPU-as-a-Service-Anbieter benötigen. So können Kunden KI skalieren und dabei weiterhin eine starke Governance und Kontrolle über ihre Daten behalten. Maximierung des ROI von KI-Investitionen durch KI-fähige Daten: Die Zusammenarbeit beseitigt Datenengpässe, um GPUs kontinuierlich mit hochperformanten Daten für Training, Inferenz und Retrieval-Augmented Generation zu versorgen. Kunden verbringen weniger Zeit damit, auf Daten zu warten, und können stattdessen mehr Zeit in das Training ihrer Modelle investieren.

Dank der Zusammenarbeit sind Kunden nun auch in der Lage, Computing- und Datenressourcen unabhängig voneinander zu skalieren, wenn sich die Anforderungen ihrer Workloads ändern. So können sie die Effizienz ihrer Infrastruktur steigern und zugleich die Flexibilität über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg bewahren. Kunden, die sich für die gemeinsame Lösung entscheiden, können sicher auf Daten in On-Premises- und Cloud-Umgebungen zugreifen und diese verwalten. Damit kommt die KI-Infrastruktur zu den Daten unter Bewahrung von konsequenter Governance und Sicherheit.

"Supermicro und NetApp arbeiten zusammen, um eine KI-optimierte Infrastruktur auf Rack-Ebene mit einer intelligenten Dateninfrastruktur zu vereinen, die auf Governance, Cyberresilienz, Datensouveränität und die Flexibilität hybrider Cloud-Umgebungen ausgelegt ist", so Matthew Thauberger, Chief Revenue Officer bei Supermicro. "Ganz gleich, ob Kunden einen Enterprise-KI-Cluster implementieren, eine Neocloud aufbauen, GPU-as-a-Service anbieten oder eine souveräne KI-Fabrik aufsetzen diese Zusammenarbeit bietet ihnen einen validierten Weg, bei dem Infrastruktur und Daten von Anfang an optimal aufeinander abgestimmt sind."

Um die Bereitstellung und den Betrieb der NetApp-Novus-Architektur für Kunden zu vereinfachen, liefern NetApp und Supermicro die Software NetApp Novus Data Director auf qualifizierten Supermicro-Servern in Kombination mit NetApp-AFF-A90-Systemen als hochperformanter ONTAP-Datenschicht. Durch die Trennung von Metadaten- und Datenebene ermöglicht NetApp Novus die unabhängige Skalierung beider Ebenen innerhalb eines einzigen Namespace. So können KI-Infrastrukturanbieter Leistung und Kapazität ihren wachsenden Umgebungen entsprechend erweitern, ohne die zugrunde liegende Architektur wiederholt neu entwerfen zu müssen. Diese erste Implementierung ist der Beginn einer umfassenderen Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entwicklung integrierter Infrastrukturlösungen für Enterprise-KI-, Neocloud-, Sovereign-AI- und großskaligen KI-Fabrik-Umgebungen.

NetApp und Supermicro arbeiten zudem zusammen, um Unternehmen beim Aufbau einer privaten KI-Plattform zu unterstützen. Dafür steht mit "NetApp AIPod with Supermicro" eine von NetApp validierte, konvergente Infrastrukturarchitektur zur Verfügung, die auf den Vorgaben der NVIDIA -Referenzarchitektur basiert. Als Komplettsystem validiert und über das Channel-Partnernetzwerk von NetApp bereitgestellt, bietet die Lösung Unternehmen eine bewährte Grundlage für KI-Training, Inferenz und agentische Workloads mit Dutzenden bis Hunderten von GPUs.

Aussagen von NetApp zu noch nicht veröffentlichten Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich Informationszwecken, können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen oder andere Entscheidungen herangezogen werden. Solche Aussagen stellen keine Zusage, Verpflichtung, Garantie oder Gewährleistung irgendeiner Art durch NetApp dar, auch nicht in Bezug auf Verfügbarkeit, Funktionalität, Preise oder Zeitplanung.

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Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

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