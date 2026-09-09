Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv fordert eine grundlegende Überarbeitung des AHV-Projekts 2030. In ihrer derzeitigen Form stützt sich die Reform zu stark auf neue Einnahmen und eine Erweiterung der Beitragsbasis, während die wichtigsten strukturellen Massnahmen auf später verschoben werden. Für den sgv hat die nachhaltige Senkung des Finanzierungsbedarfs durch strukturelle Reformen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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