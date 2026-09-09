PTA-News: Staige One AG: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026 - "Staige for Industries" erreicht wichtigen Durchbruch -2

DJ PTA-News: Staige One AG: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026 - "Staige for Industries" erreicht wichtigen Durchbruch

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Staige One AG: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026 - "Staige for Industries" erreicht wichtigen Durchbruch

Essen (pta000/09.09.2026/16:55 UTC+2)

• Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um rund 12 % auf 1,03 Mio. Euro gesteigert • EBITDA von minus 1,51 Mio. Euro auf minus 0,47 Mio. Euro verbessert • Bedeutende Ausschreibung im Bereich KI-gestützter Videoschutz einer deutschen Millionenstadt gewonnen • Pilotbetrieb zur KI-gestützten Videoanalyse am Dortmunder Hauptbahnhof gestartet • Operativer Break-even weiterhin im zweiten Halbjahr 2026 erwartet

Die Staige One AG (WKN A3CQ5L / ISIN DE000A3CQ5L6; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) hat im ersten Halbjahr 2026 ihre strategische und operative Entwicklung weiter vorangetrieben. Neben einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Kennzahlen stand insbesondere der Aufbau des jungen Geschäftsbereichs "Staige for Industries" im Mittelpunkt. Mit dem Gewinn einer bedeutenden öffentlichen Ausschreibung im Sicherheitsbereich einer deutschen Millionenstadt konnte Staige nachweisen, dass sich die über Jahre im Sport entwickelte Kamera-, Bildverarbeitungs- und KI-Technologie erfolgreich auf sicherheitsrelevante Anwendungen übertragen lässt.

Im ersten Halbjahr 2026 erzielte der Staige-Konzern Umsatzerlöse von 1,031 Mio. Euro nach 0,921 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (+12 %). Das operative EBITDA verbesserte sich von minus 1,51 Mio. Euro auf minus 0,47 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern von minus 1,90 Mio. Euro auf minus 0,83 Mio. Euro.

Die Ergebnisverbesserung wurde maßgeblich durch die weitere Reduzierung der Kostenbasis erreicht. Der Personalaufwand sank um rund 26 % auf 0,95 Mio. Euro nach 1,28 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten reduzierte sich von 49,5 auf 37 insbesondere infolge der im Vorjahr eingeleiteten Personalmaßnahmen im deutschen Sportvertrieb.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen um rund 43 % auf 0,67 Mio. Euro zurück. Wesentlicher Effekt war der vollständige Wegfall der Aufwendungen für zurückgemietete Kamerasysteme nach Auslaufen der Sale-and-Lease-Back-Verträge Ende März 2026. Im Vorjahreszeitraum waren hierfür noch rund 0,50 Mio. Euro angefallen. Zusätzlich konnte Staige eine Forschungszulage von netto 0,23 Mio. Euro für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Jahre 2021 bis 2023 vereinnahmen.

Gegenläufig stieg der Materialaufwand aufgrund der Produktion der neuen Kamerageneration für Sport-Lizenzkunden auf 0,103 Mio. Euro nach 0,001 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Jan Taube, Vorstand der Staige One AG: "Das erste Halbjahr 2026 zeigt sehr deutlich, dass unsere strategische Transformation nun Wirkung entfaltet. Wir haben den Umsatz gesteigert, unsere Kostenbasis weiter reduziert und den Cash-Burn mehr als halbiert."

Staige Konzern - konsolidiert Kennzahlen GuV - Vorjahresvergleich 1. HJ 2026 1. HJ 2025 1. Halbjahr 2026 vs. 2025 01-06/2026 01-06/2025 in Mio. Euro Umsatzerlöse 1,0 0,9 Materialaufwand 0,1 0,0 Personalaufwand 1,0 1,3 Aufwand Lease-Back Kamerasysteme 1) 0,0 0,5 Sonstiger Aufwand 0,4 0,7 EBITDA -0,5 -1,5 Abschreibungen 0,3 0,3 EBIT -0,8 -1,8 Zinsen 0,1 0,1 Steuern v. Einkommen/ Ertrag (Latente Steuern) 0,0 0,0 Ergebnis nach Steuern -0,8 -1,9 1) Staige verkauft zur Finanzierung der Produktion produzierte Kamerasysteme an eine Leasing- gesellschaft und mietet diese Systeme über einen Zeitraum von 3 Jahren zurück

"Staige for Industries" mit wichtigem Auftrag im Sicherheitsbereich

In einem europaweiten Vergabeverfahren konnte sich Staige mit seiner datenschutzkonformen Edge-KI-Lösung durchsetzen und wird KI-gestützten Videoschutz für eine deutsche Sicherheitsbehörde liefern. Der Go-Live steht unmittelbar bevor. Den Auftakt bildet einer der am stärksten frequentierten Plätze einer deutschen Millionenstadt. Ein stufenweiser Ausbau an weiteren innerstädtischen Orten ist vorgesehen. In den Tests überzeugte die Technologie insbesondere durch eine sehr geringe Fehlalarmrate. Ziel ist die frühzeitige Erkennung definierter Gefahrensituationen und die Unterstützung schneller operativer Reaktionen.

Die semantische KI analysiert das gesamte Bild und interpretiert Verhaltensmuster und Kontext. Dabei verzichtet die Lösung vollständig auf biometrische Gesichtserkennung. Die Bilddaten werden lokal verarbeitet. Anonymisierung und Datensparsamkeit sind nach dem Prinzip "Privacy by Design" von Beginn an in die Systeme integriert. Die Technologie wird im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und den Anforderungen des EU AI Act entwickelt - ein wesentliches Differenzierungsmerkmal im öffentlichen und sicherheitsrelevanten Umfeld.

Ein weiterer Meilenstein wurde im August 2026 erreicht: Gemeinsam mit den Dortmunder Stadtwerken (DSW21) startete ein mehrmonatiger Pilotbetrieb zur KI-gestützten Videoanalyse am Dortmunder Hauptbahnhof. Dabei wird die von Staige entwickelte Gewalterkennungs-KI auf bestehende Kamerasysteme angewendet.

Jan Taube: "Besonders wichtig ist für uns der operative Fortschritt bei,Staige for Industries'. Mit der gewonnenen Ausschreibung für ein renommiertes Sicherheitsprojekt haben wir einen wichtigen Beleg erbracht, dass unsere langjährig im Sport erprobte Technologie auch außerhalb des Sports einen konkreten und skalierbaren Kundennutzen bietet. Auch der Start des Pilotbetriebs am Dortmunder Hauptbahnhof ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg."

Fokus auf Sicherheit und großflächige Gefahrenerkennung

Von den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten außerhalb des Sports konzentriert sich Staige derzeit insbesondere auf die innere und äußere Sicherheit. Im Mittelpunkt stehen die Videomanagement-Plattform für den Perimeterschutz sowie KI-Modelle zur Gewalterkennung. Verschiedene Computer-Vision-Modelle und KI-Module ermöglichen die Überwachung großer Flächen und die autonome Interpretation auftretender Situationen.

Die besondere Stärke liegt in der Kombination aus langjähriger Erfahrung mit Kamerasystemen, Bildgenerierung und

-verarbeitung sowie der KI-gestützten Auswertung großer Mengen von Videodaten. Diese Kompetenzen wurden ursprünglich für die automatisierte Sportübertragung entwickelt und kontinuierlich erweitert.

Die Herausforderung für das zweite Halbjahr 2026 besteht nun darin, die gewonnenen und sich in der Anbahnung befindlichen Projekte fristgerecht und erfolgreich umzusetzen.

Sportgeschäft mit Aufholpotenzial im zweiten Halbjahr

Im angestammten Sportgeschäft läuft die Umstellung der Infrastruktur wichtiger Lizenzkunden auf die neue Kamerageneration weiter. Die Auslieferungen liegen derzeit etwas hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück. Die Staige One AG erwartet jedoch, im zweiten Halbjahr 2026 einen wesentlichen Teil dieses Rückstands aufzuholen.

Ausblick 2026

Auf Basis der bisherigen Entwicklung hält die Staige One AG an ihrer Prognose für das Gesamtjahr 2026 fest. Der Umsatz soll von 2,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025 auf 3,0 bis 3,5 Mio. Euro steigen. Wachstumstreiber werden insbesondere erste großvolumige Umsätze im Bereich "Staige for Industries" sein.

Das EBITDA soll sich nach minus 5,5 Mio. Euro im Jahr 2023, minus 3,5 Mio. Euro im Jahr 2024 und minus 2,5 Mio. Euro im Jahr 2025 auf einen Bereich von minus 0,2 bis plus 0,2 Mio. Euro verbessern. Der operative Break-even wird weiterhin im zweiten Halbjahr 2026 erwartet.

Jan Taube: "Für das Gesamtjahr 2026 bleiben wir zuversichtlich. Wir erwarten weiterhin einen Umsatz von 3,0 bis 3,5 Mio. Euro und wollen den operativen Break-even im zweiten Halbjahr erreichen. Ein großer Teil des Jahresumsatzes wird dabei im zweiten Halbjahr anfallen. Entscheidend ist deshalb die fristgerechte Umsetzung der bereits gewonnenen sowie der sich konkret anbahnenden Projekte. Mit dem Sicherheitsprojekt, dem Pilotbetrieb am Dortmunder Hauptbahnhof und der weiteren Auslieferung unserer Kameras im Sport haben wir dafür wichtige Grundlagen geschaffen."

Finanzierung gesichert

Die Finanzierung des laufenden Geschäftsjahres wurde im ersten Halbjahr 2026 ohne Inanspruchnahme des Kapitalmarkts sichergestellt. Die Liquidität wird durch bestehende Gesellschafterdarlehen sowie eine Kontokorrentlinie eines Kreditinstituts gesichert.

Bis Ende August 2026 haben die beiden wichtigsten Großaktionäre, die adesso SE und die Malo Industriebeteiligungen GmbH, der Staige-Gruppe weitere Kredite in Höhe von insgesamt rund 0,85 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Damit werden insbesondere Investitionen in die Weiterentwicklung der Staige Software-Plattform für die Anwendungsbereiche Perimeterschutz und Gewalterkennung ermöglicht.

Der Vorstand wertet die zusätzliche Finanzierung als starkes Vertrauenssignal der beiden Großaktionäre in das Geschäftsmodell und die weitere Entwicklung der Gesellschaft.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 10:55 ET (14:55 GMT)

DJ PTA-News: Staige One AG: Deutliche Ergebnisverbesserung im ersten Halbjahr 2026 - "Staige for Industries" erreicht wichtigen Durchbruch -2-

Jan Taube: "Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei unseren Partnern für die Treue und die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Unseren Aktionärinnen und Aktionären sowie unserem Aufsichtsrat danke ich für die erneut großartige Unterstützung."

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern auch im Breitensport ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige One und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 250.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Mit diesem USP ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten, welches die Basis für internationale Kooperationen z.B. mit RTL in Luxemburg, in China sowie im Reitsport bildet. Den sich aus diesen Erfahrungen ergebenden einzigartigen Mix aus KI-Expertise in der Bildbe- und -verarbeitung, den Fähigkeiten in der Nutzung und Entwicklung diverser Hardwarelösungen zur Bildgenerierung sowie der speziellen Software-Plattform, die flexibel für diverse Use-Cases entwickelt wurde, nutzt Staige One seit 2025 beim Aufbau des neuen Geschäftsbereichs "Staige for Industries". Hier entwickelt Staige One auf Basis von KI-Bildverarbeitung spezielle Lösungen für den Non-Sports-Bereich für unterschiedlichste Use-Cases in vielen Bereichen wie z.B. der inneren und äußeren Sicherheit, der Industrie, Logistik und dem Handel, und führt diese Anwendungen zur Marktreife.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Staige One AG Hafenstr. 100 45356 Essen Deutschland Ansprechpartner: Jan Taube Tel.: +49 201 2468510 E-Mail: info@staige.com Website: www.staige.com ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt Weitere XETRA Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1788965700546 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 10:55 ET (14:55 GMT)