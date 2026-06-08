DJ PTA-News: Staige One AG: Zwei aktuelle Analystenstudien sehen erhebliches Wachstumspotenzial durch "Staige for Industries"

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Staige One AG: Zwei aktuelle Analystenstudien sehen erhebliches Wachstumspotenzial durch "Staige for Industries"

Essen (pta000/08.06.2026/13:27 UTC+2)

• Kursziele von 2,50 Euro bzw. 3,25 Euro bestätigt • Staige One-Aktie ist "Hotstock der Woche" bei boersengefluester.de

Die Staige One AG (WKN A3CQ5L; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) begrüßt die jüngst veröffentlichten Research-Updates der mwb research AG und von SMC Research, die beide die Aktie weiterhin mit "Speculative Buy" einstufen. Die Analysten sehen insbesondere im neuen Geschäftsbereich "Staige for Industries" einen wesentlichen Treiber für die zukünftige Unternehmensentwicklung.

Die beiden Research Reports sind auf der Investor Relations-Seite der Staige One AG einzusehen.

• https://finanzen.staige.com/aktie

Die mwb research AG bestätigt ihr Kursziel von 2,50 Euro je Aktie. SMC Research bekräftigt ebenfalls das Rating "Speculative Buy" und nennt ein Kursziel von 3,25 Euro je Aktie. Beide Studien sehen damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Börsenkurs.

Im Mittelpunkt der Analysen steht die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft über den Amateur- und Breitensport hinaus. Staige One überträgt dabei seine proprietären Technologien in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Computer Vision, Edge Computing und Kamerasysteme auf industrielle und öffentliche Anwendungsfelder. Zu den adressierten Märkten zählen unter anderem Logistik, Sicherheitsanwendungen, Industrieunternehmen sowie Projekte der öffentlichen Hand.

Nach Einschätzung von mwb research verfügt Staige One im neuen Geschäftsfeld bereits über eine belastbare Marktposition mit einer Pipeline von rund 90 Projektchancen und einem potenziellen Umsatzvolumen von mehr als 20 Mio. Euro. Erste Referenzprojekte wurden bereits gemeinsam mit namhaften Partnern umgesetzt. Darüber hinaus verweist die Studie auf einen mehrjährigen Auftrag im öffentlichen Sektor mit einem Volumen von rund 600.000 Euro.

Auch SMC Research bewertet die strategische Erweiterung auf Anwendungen außerhalb des Sports als wichtigen Schritt für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Hervorgehoben werden insbesondere das Referenzprojekt am Hauptsitz der adesso SE in Dortmund, bei dem die KI-basierte Edge-Technologie von Staige zur intelligenten Analyse von Videodaten für Gebäude- und Perimeterschutz eingesetzt wird, sowie der jüngst gewonnene Auftrag im Sicherheitsumfeld. Nach Einschätzung von SMC Research unterstreichen diese Projekte die technologische Leistungsfähigkeit von Staige One und schaffen wichtige Referenzen für die weitere Markterschließung.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand eine deutliche Wachstumsbeschleunigung. Der Umsatz soll sich auf rund 4,1 Mio. Euro erhöhen, wobei bereits mehr als 1 Mio. Euro aus dem neuen Geschäftsfeld "Staige for Industries" erwartet werden. Gleichzeitig wird eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses angestrebt. Nach Einschätzung von SMC Research dürfte das zukünftige Wachstum zunehmend vom Industriebereich getragen werden. Auch mwb research sieht die erfolgreiche Skalierung von "Staige for Industries" als entscheidenden Faktor für die weitere Unternehmensentwicklung.

Jan Taube, CEO der Staige One AG: "Die übereinstimmende Einschätzung zweier unabhängiger Research-Häuser bestätigt unsere strategische Entscheidung, die in vielen Jahren entwickelte KI- und Computer-Vision-Kompetenz neben dem Sport auch in industriellen und sicherheitsrelevanten Anwendungen einzusetzen. Die ersten Referenzprojekte und die hohe Nachfrage zeigen, dass wir mit "Staige for Industries" einen attraktiven Zukunftsmarkt adressieren."

Gereon Kruse, boersengefluester.de, hat am Freitag die Aktie der Staige One AG zum "Hotstock der Woche" gekürt. Hier der Link zu seiner Einschätzung:

https://publisher.boersengefluester.de/de/staige-one-mit-schwung-nach-oben

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern auch im Breitensport ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige One und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 250.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Mit diesem USP ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten, welches die Basis für internationale Kooperationen z.B. mit RTL in Luxemburg, in China sowie im Reitsport bildet. Den sich aus diesen Erfahrungen ergebenden einzigartigen Mix aus KI-Expertise in der Bildbe- und -verarbeitung, den Fähigkeiten in der Nutzung und Entwicklung diverser Hardwarelösungen zur Bildgenerierung sowie der speziellen Software-Plattform, die flexibel für diverse Use-Cases entwickelt wurde, nutzt Staige One seit 2025 beim Aufbau des neuen Geschäftsbereichs "Staige for Industries". Hier entwickelt Staige One auf Basis von KI-Bildverarbeitung spezielle Lösungen für den Non-Sports-Bereich für unterschiedlichste Use-Cases in vielen Bereichen wie z.B. der inneren und äußeren Sicherheit, der Industrie, Logistik und dem Handel, und führt diese Anwendungen zur Marktreife.

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Aussender: Staige One AG Hafenstr. 100 45356 Essen Deutschland Ansprechpartner: Jan Taube Tel.: +49 201 2468510 E-Mail: info@staige.com Website: www.staige.com ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt Weitere XETRA Handelsplätze:

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June 08, 2026 07:27 ET (11:27 GMT)