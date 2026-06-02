Gut, dass Stage One mit dem SDAX-Unternehmen Adesso und der Malo Industriebeteiligungen (Matthias Loh) verlässliche Ankeraktionäre hat. Ansonsten wäre es vermutlich schwierig geworden, die Kapitalerhöhung von vor einem Jahr mit einem Mittelzufluss von rund 2 Mio. Euro in voller Höhe umzusetzen. Dabei steht das in Essen ansässige Unternehmen in einer entscheidenden Phase. Der Vorstand bezeichnet das vergangene Jahr sogar als eine Phase des "strategischen Aufbruchs". Das trifft den Kern insofern, weil das ehemals auf die Übertragung von Sportereignissen via KI-gestützter Kameratechnik spezialisierte Unternehmen seinen Fokus deutlich ausgeweitet hat und mit "Staige for Industries" nun auch Überwachungstechnik für private und öffentliche Gebäude, Logistik und Handel oder die Gewalterkennung im Nahverkehr anbietet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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