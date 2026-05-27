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27.05.2026 22:51 Uhr
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PTA-Adhoc: Staige One AG: Zuschlag für KI-basiertes Sicherheitsprojekt im öffentlichen Sektor

DJ PTA-Adhoc: Staige One AG: Zuschlag für KI-basiertes Sicherheitsprojekt im öffentlichen Sektor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Bedeutende Verträge

Staige One AG: Zuschlag für KI-basiertes Sicherheitsprojekt im öffentlichen Sektor

Essen (pta000/27.05.2026/22:20 UTC+2)

Die Staige GmbH, eine 100 prozentige Tochter der Staige One AG, (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6; XETRA und Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Frankfurt und LS Exchange) hat als Teil eines Konsortium den Zuschlag für ein mehrjähriges KI-basiertes Videoschutzprojekt einer Behörde, die für einen Teilbereich der deutschen öffentlichen Sicherheit und Ordnung verantwortlich zeichnet, erhalten.

Das Projekt umfasst die Implementierung eines intelligenten, KI-gestützten Systems zur automatisierten Analyse von Videodaten in besonders sicherheitsrelevanten urbanen Bereichen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung definierter Gefahrensituationen sowie die Unterstützung schneller operativer Reaktionen.

Das geschätzte Projektvolumen des Bewerbungskonsortiums beläuft sich auf rund 3,9 Mio. Euro netto bei einer geplanten Laufzeit von bis zu vier Jahren. Der Projektstart ist für Juni 2026 vorgesehen. Der Anteil von Staige am Gesamtvolumen des Auftrags wird sich auf ca. 600.000 Euro netto belaufen.

Für die Staige One AG stellt der Auftrag einen strategisch bedeutenden Meilenstein dar. Erstmals kommt die Computer-Vision- und KI-Technologie des Unternehmens in einem großflächigen sicherheitsrelevanten Public-Sector-Umfeld zum Einsatz. Die Gesellschaft sieht darin erhebliches Potenzial für weitere Anwendungen im Bereich öffentliche Sicherheit sowie in anderen kritischen Infrastrukturen. Der Vorstand erwartet aus diesem Projekt positive Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung und die Positionierung der Staige One AG im Markt für KI-basierte Echtzeit-Analyse- und Sicherheitslösungen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Staige One AG 
           Hafenstr. 100 
           45356 Essen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jan Taube 
Tel.:         +49 201 2468510 
E-Mail:        info@staige.com 
Website:       www.staige.com 
ISIN(s):       DE000A3CQ5L6 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt 
Weitere        XETRA 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779913200446 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 16:20 ET (20:20 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
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