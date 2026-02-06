Staige One AG ("Staige") berichtete über vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von ca. 2,1 Mio. EUR und einem EBITDA von etwa -2,4 Mio. EUR. Dies spiegelt ein deutliches Minus bei den Umsatzerwartungen wider, während die Profitabilität im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen blieb. Die sequenzielle Verbesserung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 bestätigt das betriebliche Hebelpotential und das disziplinierte Kostenmanagement. Von großer Bedeutung ist, dass das Management einen Pipeline von Aufträgen aus der Industrie und dem öffentlichen Sektor von über 6 Mio. EUR bekannt gab, einschließlich eines wachsenden Anteils an skalierbaren, lizenzbasierten Möglichkeiten, wobei bereits erste Umsätze im sechsstelligen Bereich erzielt wurden. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sieht einen Umsatz von ca. 4,0 Mio. EUR und ein EBITDA von Null vor, was eine Neuausrichtung impliziert, aber angesichts der Sichtbarkeit der Pipeline und des laufenden Momentums erreichbar erscheint. Trotz des erhöhten Ausführungsrisikos unterstützt das verbesserte qualitative Profil weiterhin eine positive Upside-Option. Daher bestätigen wir unser "Spekulative Kaufempfehlung", jedoch mit einem gesenkten Kursziel von 2,50 EUR (zuvor 3,30 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/staige-one-ag





