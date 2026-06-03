Die Ergebnisse von Staige One AG für das Jahr 2025 heben ein operativ fortschrittliches, aber finanziell risikobehaftetes Übergangsjahr hervor. Der Umsatz stagnierte bei 2 Mio. EUR, während Kostensenkungen die EBITDA-Verluste auf -2,5 Mio. EUR reduzierten. Die zukünftige Investitionsthese des Unternehmens hängt von seinem Wechsel vom Streaming im Amateurbereich zu "Staige for Industries" ab, wobei die proprietäre Edge-AI- und Kameratechnologie für Logistik-, Sicherheits- und öffentliche Projekte genutzt wird. Während ein Pipeline von 20 Mio. EUR und die Unterstützung von Ankeraktionären wie adesso SE das kurzfristige Profil stabilisieren, erfordert die ambitionierte Umsatzprognose des Managements für 2026 - mit einem Ziel von 4,1 Mio. EUR Umsatz und nahezu ausgeglichenem EBITDA - eine zügige kommerzielle Umsetzung. Angesichts der ausgewogenen Mischung aus technischer Validierung und hohen Umsetzungsrisiken bestätigen wir unser Spekulatives KAUF-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 2,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/staige-one-ag
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