Der Marktwert Solar lag im August bei 6,359 Cent pro Kilowattstunde. Dies ist gut 1,1 Cent mehr als noch Juli. Im August des Vorjahres lag der Marktwert Solar gerade einmal bei 3,832 Cent pro Kilowattstunde. Deutliche Anstiege verzeichneten im August 2026 auch der durchschnittliche Spotmarktpreis, der auf 12,689 Cent pro Kilowattstunde kletterte. Die Marktwerte für Wind an Land und auf See erhöhten sich ebenfalls gegenüber dem Monat davor und lagen bei 11,545 und 11,967 Cent pro Kilowattstunde. Im August gab es zudem 226 Viertelstunden mit negativen Börsenstrompreisen. Diese fielen alle tagsüber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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