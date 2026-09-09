Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte im gesamten Distrikt San Dimas
Neue Bohrergebnisse bei Convención und El Cristo haben Explorationsprofil erweitert und unterstützen Potenzial für zukünftiges Mineralressourcenwachstum
Vancouver, BC, Kanada, 9. September 2026 / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, positive Bohrergebnisse von seinem laufenden Explorationsprogramm 2026 bei seiner Silber-/Goldmine San Dimas im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt zu geben. Jüngste Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte in mehreren Gebieten des Distrikts San Dimas, was Möglichkeiten zur Ressourcenumwandlung und zum Wachstum der Mineralressourcen im Umfeld der Mine unterstützt. Darüber hinaus haben neue Bohrergebnisse bei Convención und El Cristo das Explorationsprofil des Distrikts erweitert und zusätzliche Ziele für Folgebohrungen im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 des Unternehmens identifiziert, das geplante Bohrungen auf insgesamt etwa 117.000 Metern ("m") umfasst.
"San Dimas bestätigt weiterhin seine Position als eines unserer vielversprechendsten und beständigsten Bergbaugebiete", sagte Keith Neumeyer, CEO von First Majestic. "Die jüngsten Bohrergebnisse ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte im Rahmen von Programmen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung, was das Wachstumspotenzial etablierter Erzgangsysteme im Umfeld der Mine stärkt und gleichzeitig das Explorationsprofil bei Convención und El Cristo erweitert. Mit etwa 117.000 m an geplanten Bohrungen im Jahr 2026 treiben wir eines der größten Explorationsprogramme des Unternehmens voran, das auf die Umwandlung von Mineralressourcen, die Erprobung neuer Ziele und die Identifizierung zusätzlicher Wachstumsmöglichkeiten im gesamten Distrikt San Dimas ausgerichtet ist."
WESENTLICHE HÖHEPUNKTE DER BOHRUNGEN
Im Rahmen von Explorationsbohrungen bei San Dimas wurden bedeutende Silber- ("Ag") und Gold-("Au")-Mineralisierungen über mehrere Erzgangsysteme hinweg durchteuft, was sowohl die Umwandlung von Mineralressourcen im Umfeld der Mine als auch umfassendere Explorationsmöglichkeiten im Distrikt unterstützt. Im Jahr 2026 wurden bis dato insgesamt etwa 89.000 m der geplanten rund 117.000 m an Explorationsbohrungen abgeschlossen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten auf Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung im West Block, Central Block und Graben Block sowie auf Folgebohrungen im Abbaugebiet El Cristo und der kontinuierlichen Zielerprobung im East/Arana Block lag.
Die jüngsten Ergebnisse umfassen hochgradige Abschnitte von Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung innerhalb des Erzgangkomplexes Sinaloa-Elia, die kontinuierliche Erweiterung der mineralisierten Ausdehnung beim Erzgangsystem Coronado-Carmen Escobosa im West Block, die Bestätigung eines neuen Ziels nördlich des Erzgangs Jessica bei Convención sowie vielversprechende erste Ergebnisse von den Erzgängen Luz und Patricia im Abbaugebiet El Cristo. Ausgewählte bedeutsame Abschnitte sind in Tabelle 1 zusammengefasst und die Hauptzielgebiete sind in Abbildung 1 dargestellt.
Tabelle 1: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte des Bohrprogramms 2026 bei San Dimas
Bohrloch
Ziel
Bedeutende Abschnitte
Von
Bis
Wahre Mächtigkeit
Ag
Au
AgÄq
(m)
(m)
(m)
(g/t)
(g/t)
(g/t)
Komplex Sinaloa - Elia
ELI26X-08
Sinaloa - Elia
198,50
200,85
2,04
1.377
21,38
2.980
ELI26X-10
Sinaloa - Elia
191,50
192,70
0,88
2.604
43,08
5.835
ELI25X-58
Sinaloa - Elia
218,10
221,35
1,75
1.070
24,51
2.908
ELI26X-22
Sinaloa - Elia
342,60
345,30
1,99
673
15,15
1.809
ELI26X-07
Sinaloa - Elia
177,55
183,65
4,45
373
4,75
729
Komplex Coronado - Carmen Escobosa
COR26X-06
Coronado
588,75
594,70
4,22
246
2,94
466
CMNE26X-02
Carmen Escobosa
327,00
329,75
1,58
588
6,05
1.042
CMNE26X-04
Carmen Escobosa
303,00
307,65
3,42
175
1,87
315
Erzgangziel Convención
SJE26X-08
Convención
310,70
314,05
2,57
251
2,56
433
SJE26X-10
Convención
358,70
361,80
1,55
281
2,81
492
Abbaugebiet El Cristo
LUZ26X-02
Luz
511,30
513,00
1,30
2.625
58,25
6.994
LUZ26X-03
Patricia
391,15
393,35
1,69
1.895
28,91
4.063
Abbildung 1: Karte der Erzgangvorkommen im Distrikt San Dimas
Erzgangkomplex Sinaloa-Elia
Ressourcenerweiterungs- und Infill-Bohrungen beim historischen Erzgangkomplex Sinaloa-Elia ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte, was die Kontinuität und das Wachstumspotenzial der Mineralressourcen des Systems weiter unterstützt. Neue Bohrergebnisse erweitern die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung über die aktuellen Mineralressourcen hinaus in Richtung Osten, Westen und lokal in Einfallrichtung. Infill-Bohrungen ergaben zudem mächtige, hochgradige Abschnitte, die eine höhere Konfidenz in das mineralisierte System und die potenzielle Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen unterstützen, was zusätzliche Unterstützung für die zukünftige Minenplanung bietet (Abbildung 2).
Tabelle 2: Auswahl bedeutsamer Silber- und Gold-Bohrlochabschnitte beim Erzgangkomplex Sinaloa-Elia
Bohrloch
Ziel
Bedeutende Abschnitte
Von
Bis
Wahre Mächtigkeit
Ag
Au
AgÄq
(m)
(m)
(m)
(g/t)
(g/t)
(g/t)
ELI26X-08
Sinaloa - Elia
198,50
200,85
2,04
1.377
21,38
2.980
ELI26X-10
Sinaloa - Elia
191,50
192,70
0,88
2.604
43,08
5.835
ELI25X-58
Sinaloa - Elia
218,10
221,35
1,75
1.070
24,51
2.908
ELI26X-22
Sinaloa - Elia
342,60
345,30
1,99
673
15,15
1.809
ELI26X-07
Sinaloa - Elia
177,55
183,65
4,45
373
4,75
729
Abbildung 2: Erzgänge Sinaloa und Elia, vertikaler Längsschnitt, Blickrichtung Norden
Erzgang Convención
Im Rahmen geologischer Analysen und Zielermittlungen im Umfeld des Erzgangs Jessica wurden mehrere historische anomale Erzgang- und Brekzienabschnitte identifiziert, die als Nachweis für das Vorkommen einer Struktur im Hangenden reinterpretiert wurden. Erste Testbohrungen bei diesem Ziel ergaben fünf bedeutende Abschnitte in sieben Bohrlöchern, was die Explorationshypothese unterstützt (Abbildung 3). Die Struktur, der Erzgang Convención, wurde etwa 100 m nördlich von Jessica durchteuft und könnte eine potenzielle kurzfristige Abbaumöglichkeit darstellen. Der angepeilte Erzgang ist weiterhin in mehreren Richtungen offen, was weitere Folgebohrungen in diesem Gebiet unterstützt (Abbildung 4).
Tabelle 3: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte beim Erzgang Convención
Bohrloch
Ziel
Bedeutende Abschnitte
Von
Bis
Wahre Mächtigkeit
Ag
Au
AgÄq
(m)
(m)
(m)
(g/t)
(g/t)
(g/t)
SJE26X-08
Convención
310,70
314,05
2,57
251
2,56
433
SJE26X-10
Convención
358,70
361,80
1,55
281
2,81
492
Abbildung 3: Erzgang Santa Jessica und neue geologische Interpretation des Erzgangs Convención, Plan der Sohle 1050, Blickrichtung nach unten
Abbildung 4: Längsschnitt von Convención mit historischem Abbaugebiet Santa Jessica als Referenz, Blickrichtung Norden
Komplex Coronado-Carmen Escobosa
Der Schwerpunkt der Bohrungen im West Block lag auf den Erzgängen Coronado und Carmen Escobosa. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2025 wurden in die vermutete Mineralressourcen für San Dimas einbezogen und stellen die Grundlage für Folgebohrungen im Jahr 2026 dar. Die bis dato eingegangenen Ergebnisse unterstützen die Interpretation von Coronado und Carmen Escobosa als mineralisiertes System mit zwei Erzgängen mit kontinuierlichem Potenzial für das Hinzukommen von Mineralressourcen (Abbildung 5).
Bei Carmen Escobosa ergaben fünf Bohrlöcher, die die Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung Westen erprobten, zusammen mit einem Bohrloch, das auf östliche Erweiterung anpeilte, bedeutende Abschnitte. Das Ziel ist etwa 400 m westlich dieser neuen Abschnitte weiterhin offen, was weitere Folgebohrungen entlang des Streichens unterstützt (Abbildung 6). Bei Coronado ergaben drei Bohrlöcher, die die Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung Westen erprobten, ebenfalls bedeutsame Abschnitte, was das Potenzial zur Erweiterung des mineralisierten Profils im West Block weiter unterstützt (Abbildung 7).
Tabelle 4: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte beim Komplex Coronado-Carmen Escobosa
Bohrloch
Ziel
Bedeutende Abschnitte
Von
Bis
Wahre Mächtigkeit
Ag
Au
AgÄq
(m)
(m)
(m)
(g/t)
(g/t)
(g/t)
COR26X-06
Coronado
588,75
594,70
4,22
246
2,94
466
CMNE26X-02
Carmen Escobosa
327,00
329,75
1,58
588
6,05
1.042
CMNE26X-04
Carmen Escobosa
303,00
307,65
3,42
175
1,87
315
Abbildung 5: Geologisches Modell von Coronado und Carmen Escobosa, Plan der Sohle 700, Blickrichtung nach unten
Abbildung 6: Längsschnitt von Carmen Escobosa, Blickrichtung Norden
Abbildung 7: Längsschnitt von Coronado, Blickrichtung Norden
Mine El Cristo
Die Explorationsaktivitäten wurden auf das Abbaugebiet El Cristo erweitert - die südlichsten in der Vergangenheit abgebauten Gebiete im Konzessionsgebiet. Die bisherigen Ergebnisse lieferten hochgradige Silber- und Goldabschnitte von den Erzgängen Luz und Patricia, was Folgebohrungen zur Bewertung der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung unterstützt. Ausgewählte Analyseergebnisse von Bohrlöchern und Erzgangabschnitten mit wahrer Mächtigkeit umfassen:
Tabelle 5: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte bei der Mine El Cristo
Bohrloch
Ziel
Bedeutende Abschnitte
Von
Bis
Wahre Mächtigkeit
Ag
Au
AgÄq
(m)
(m)
(m)
(g/t)
(g/t)
(g/t)
LUZ26X-02
Luz
511,30
513,00
1,30
2.625
58,25
6.994
LUZ26X-03
Patricia
391,15
393,35
1,69
1.895
28,91
4.063
Abbildung 8: Abbaugebiet El Cristo, Längsschnitt des Erzgangs La Luz, Blickrichtung Nordwesten
Es ist davon auszugehen, dass das Bohrprogramm 2026 bei San Dimas die Umwandlung von Mineralressourcen im Umfeld der Mine weiter vorantreibt und gleichzeitig zusätzliche Ziele im gesamten Distrikt erprobt. Die bis dato eingegangenen Ergebnisse unterstützen das Potenzial für ein Mineralressourcenwachstum innerhalb etablierter Erzgangsysteme und heben neue Möglichkeiten bei Convención und El Cristo für Folgebohrungen hervor.
Tabelle 6: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte bei San Dimas
Bohrloch
Ziel
Zieltyp
Bedeutende Abschnitte
Von
Bis
Wahre Mächtigkeit
Ag
Au
AgÄq
(m)
(m)
(m)
(g/t)
(g/t)
(g/t)
COR25X-15
Carmen Escobosa
Ressourcenerweiterung
432,75
434,65
1,65
2,52
255
444
COR25X-19
Carmen Escobosa
Ressourcenerweiterung
457,90
461,65
3,33
1,85
164
303
COR26X-02
Coronado
Ressourcenerweiterung
467,80
469,75
1,32
0,74
118
174
COR26X-03
Carmen Escobosa
Ressourcenerweiterung
617,75
619,35
1,31
3,06
281
511
COR26X-06
Coronado 1
Ressourcenerweiterung
588,75
594,70
4,22
2,94
246
466
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
589,10
590,00
0,64
6,44
544
1027
einschließlich 2
Ressourcenerweiterung
591,15
591,70
0,39
8,24
647
1264
Coronado 2
Ressourcenerweiterung
597,70
604,25
4,63
1,32
105
204
COR26X-08
Coronado
Ressourcenerweiterung
550,70
556,80
3,05
1,33
121
221
CMNE26X-01
Carmen Escobosa
Ressourcenerweiterung
373,20
374,90
1,20
1,24
125
218
CMNE26X-02
Carmen Escobosa
Ressourcenerweiterung
327,00
329,75
1,58
6,05
588
1042
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
328,00
329,00
0,57
12,48
1208
2144
CMNE26X-04
Carmen Escobosa
Ressourcenerweiterung
303,00
307,65
3,42
1,87
175
315
CMNE26X-05
Carmen Escobosa
Ressourcenerweiterung
407,05
410,30
2,49
1,45
137
246
ELI25X-58
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
218,10
221,35
1,75
24,51
1070
2908
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
218,75
219,80
0,56
74,00
3170
8720
ELI25X-59
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
307,85
310,15
1,55
2,12
173
332
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
309,00
309,45
0,30
7,43
525
1082
ELI26X-01
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
252,85
256,10
2,30
1,28
81
177
ELI26X-02
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
337,95
339,25
1,18
1,45
103
212
ELI26X-03
Erzgang im Liegenden
Ressourcenumwandlung
117,70
118,80
0,78
1,05
104
182
ELI26X-03
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
123,25
124,75
1,06
22,65
92
1791
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
124,35
124,75
0,28
84,41
206
6537
ELI26X-05
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
149,80
150,80
0,71
6,65
348
847
ELI26X-07
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
177,55
183,65
4,45
4,75
373
729
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
182,30
183,65
0,98
16,60
1380
2625
ELI26X-08
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
198,50
200,85
2,04
21,38
1377
2980
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
198,50
200,40
1,65
26,05
1680
3634
Erzgang im Hangenden
Ressourcenumwandlung
219,95
222,80
2,26
7,89
329
920
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
219,95
220,85
0,71
15,87
612
1802
ELI26X-09
Erzgang im Liegenden
Ressourcenumwandlung
174,05
175,20
1,00
3,77
300
582
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
191,40
192,85
1,11
11,65
68
941
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
192,45
192,85
0,31
41,23
161
3253
Erzgang im Hangenden
Ressourcenumwandlung
206,45
208,80
1,80
4,69
315
667
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
206,45
207,40
0,73
6,68
505
1006
ELI26X-10
Erzgang im Liegenden
Ressourcenumwandlung
128,65
129,60
0,78
0,98
108
182
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
191,50
192,70
0,88
43,08
2604
5835
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
192,00
192,70
0,52
70,52
4235
9524
Erzgang im Hangenden
Ressourcenumwandlung
196,10
197,45
1,00
4,80
372
732
ELI26X-11
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
255,00
258,80
2,68
7,93
344
939
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
256,20
257,25
0,74
23,10
1050
2783
ELI26X-13
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
120,95
122,20
0,96
1,17
105
193
ELI26X-14
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
275,25
277,20
1,20
6,44
369
852
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
275,85
276,40
0,34
22,76
1301
3008
Erzgang im Hangenden
Ressourcenumwandlung
296,75
298,60
1,13
2,07
103
258
ELI26X-16
Erzgang im Liegenden
Ressourcenumwandlung
119,70
120,55
0,80
1,09
128
210
Erzgang
Ressourcenumwandlung
159,40
162,10
1,55
3,30
155
402
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
179,10
181,90
2,48
3,64
134
407
ELI26X-19
Erzgang im Liegenden
Ressourcenumwandlung
164,60
166,05
0,96
1,52
63
177
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
167,05
168,80
1,16
2,51
141
329
ELI26X-21
Sinaloa - Elia
Ressourcenumwandlung
137,75
138,80
0,80
12,96
904
1876
Erzgang
Ressourcenumwandlung
216,75
218,30
1,00
1,02
104
180
Erzgang
Ressourcenumwandlung
225,20
227,65
1,73
2,19
247
411
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
225,20
225,95
0,53
5,04
629
1007
ELI26X-22
Erzgang
Ressourcenerweiterung
308,70
311,20
2,22
3,16
172
409
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
308,70
309,10
0,35
13,10
650
1633
Erzgang
Ressourcenerweiterung
342,60
345,30
1,99
15,15
673
1809
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
342,60
344,35
1,29
22,58
981
2675
SIN25X-21
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
633,75
635,25
0,96
3,06
208
438
SIN26X-01
Erzgang
Ressourcenerweiterung
234,05
235,70
1,52
3,89
171
463
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
396,45
397,65
1,13
4,27
258
578
SIN26X-03
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
189,10
190,90
1,43
11,04
783
1611
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
189,60
190,90
1,03
13,70
960
1988
SIN26X-07
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
136,40
137,30
0,70
13,05
770
1749
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
136,80
137,30
0,39
21,15
1236
2822
SIN26X-08
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
182,35
184,00
1,06
5,51
393
806
SIN26X-11
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
239,90
240,90
0,91
20,04
1300
2803
SIN26X-13
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
126,45
127,60
0,70
10,14
292
1053
einschließlich
Ressourcenerweiterung
126,45
126,95
0,30
22,26
570
2240
SIN26X-14
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
210,70
213,75
2,16
8,73
782
1437
einschließlich
Ressourcenerweiterung
212,90
213,20
0,21
50,73
4918
8723
SIN26X-15
Sinaloa - Elia
Ressourcenerweiterung
175,20
176,95
1,12
18,86
892
2306
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
175,20
176,10
0,58
29,66
1328
3552
SIN26X-15
einschließlich 2
Ressourcenerweiterung
176,60
176,95
0,17
7,43
498
1055
SJE26X-06
Convención
Ressourcenerweiterung
245,80
246,85
0,74
1,24
152
244
SJE26X-08
Convención
Ressourcenerweiterung
310,70
314,05
2,57
2,56
251
443
SJE26X-10
Convención
Ressourcenerweiterung
358,70
361,80
1,55
2,81
281
492
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
359,45
360,20
0,38
5,86
564
1004
CNV26X-01
Convención
Ressourcenerweiterung
321,10
322,20
0,85
1,01
133
209
CNV26X-03
Convención
Ressourcenerweiterung
265,90
268,95
1,96
1,78
166
299
ROBBIN26S-03
Erzgang
Ressourcenerweiterung
272,85
273,95
0,71
6,74
38
544
ROT26X-01
Roberta
Ressourcenumwandlung
227,20
228,20
0,79
4,04
414
717
ROT26X-04
Erzgang
Ressourcenumwandlung
3,25
5,70
2,26
0,93
146
216
Roberta
Ressourcenumwandlung
100,00
101,45
0,83
1,42
140
247
ROT26X-06
Robertita
Ressourcenumwandlung
11,20
12,65
1,11
2,12
180
339
ROT26X-11
Erzgang
Ressourcenerweiterung
14,60
17,20
1,20
2,21
242
408
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
16,85
17,20
0,16
7,01
780
1306
ROT26X-13
San Enrique
Ressourcenerweiterung
27,10
29,00
1,22
1,60
215
335
einschließlich
Ressourcenerweiterung
92,45
93,30
0,74
0,86
131
196
Erzgang
Ressourcenerweiterung
163,50
164,60
0,71
9,13
24
709
SRE26X-03
Santa Regina
Ressourcenerweiterung
183,30
192,00
5,59
1,75
173
304
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
190,55
190,95
0,26
6,79
733
1242
SRE26X-04
Santa Regina
Ressourcenerweiterung
135,25
137,15
1,72
0,87
152
217
SRE26X-12
Santa Regina
Ressourcenerweiterung
201,45
203,45
1,29
2,09
205
362
Erzgang
Ressourcenerweiterung
211,00
212,50
1,23
2,41
213
394
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
211,95
212,50
0,45
6,40
566
1046
San Juan
Ressourcenerweiterung
216,85
218,20
0,87
1,06
147
227
ROS26X-01
Rosario
Ressourcenerweiterung
196,55
197,70
0,88
6,98
1355
1879
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
197,10
197,70
0,46
12,79
2500
3459
Rosario
Ressourcenerweiterung
200,00
206,80
5,21
2,91
593
811
einschließlich 1
Ressourcenerweiterung
200,00
202,20
1,69
6,33
1173
1648
NBU26X-02
Noche Buena
Ressourcenumwandlung
254,50
255,60
0,93
3,33
303
553
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
255,20
255,60
0,34
6,17
578
1041
NBU26X-03
Noche Buena
Ressourcenumwandlung
276,60
277,45
0,72
6,75
649
1155
NBU26X-04
Noche Buena
Ressourcenumwandlung
310,65
311,65
0,91
1,00
105
180
LUZ26X-02
Luz
Ressourcenumwandlung
511,30
513,00
1,30
58,25
2625
6994
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
512,25
513,00
0,57
131,72
5827
15706
LUZ26X-03
Patricia
Ressourcenumwandlung
391,15
393,35
1,69
28,91
1895
4063
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
392,05
393,35
1,00
47,44
3103
6661
LUZ26X-05
Gertrudis
Ressourcenumwandlung
117,10
118,95
1,77
7,80
440
1025
einschließlich 1
Ressourcenumwandlung
117,10
117,75
0,62
20,56
1209
2751
LUZ26X-06
Luz
Ressourcenumwandlung
130,70
131,45
0,70
4,29
187
509
LUZ26X-10
Luz
Ressourcenerweiterung
112,60
113,65
1,03
3,87
397
687
LUZ26X-12
Luz
Ressourcenumwandlung
212,55
215,00
1,02
1,52
120
234
LUZ26X-13
Luz
Ressourcenerweiterung
223,60
224,95
1,10
8,68
517
1168
einschließlich
Ressourcenerweiterung
224,25
224,95
0,57
15,79
907
2091
ARN26X-01
ARANA 1
Ressourcenerweiterung
627,25
629,70
1,10
0,05
348
352
ARANA 2
Ressourcenerweiterung
638,05
639,65
0,80
0,19
895
909
einschließlich
Ressourcenerweiterung
638,55
639,65
0,55
0,25
1211
1230
Anmerkungen:
- Bei allen Bohrlöchern handelt es sich um Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Silbergehalt (g/t) + [Au (g/t) * 75].
- Die in Metern angedeuteten "Von"- und "Bis"-Längen; die wahre Mächtigkeit des Erzgangabschnitts wird pro Bohrloch und unter Berücksichtigung der Erzgangneigung berechnet.
- Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe finden Sie im Anhang zu dieser Pressemitteilung.
- San Dimas: Signifikante Silber- und Goldabschnitte aus Bohrlöchern wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der unbegrenzten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 171 g/t AgÄq (Cutoff-Gehalt, "COG") und einer Mindestlänge der Zusammensetzung von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Als interne Verdünnung wurde maximal 1 m unterhalb des Mindest-COG zugelassen. Soweit dies zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte für kurze Abschnitte eine einzelne Probe unterhalb des COG, deren Gehalt jedoch >70 g/t AgÄq betrug, in der Zusammensetzung einbezogen werden.
- Sofern vorhanden, werden einzelne Proben oder Abschnitte mit einem Analyseergebnis von mehr als 1000 g/t AgÄq in jedem Abschnitt als "einschließlich" hervorgehoben.
Die Bohrprogramme von First Majestic folgen festgelegten Protokollen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QA/QC"), wobei Standardproben, Blindproben und Doppelproben in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Aufzeichnung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, während die verbleibende Hälfte vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Untersuchungen aufbewahrt wird.
Die Bohrkernproben werden an das Zentrallabor von First Majestic ("Zentrallabor") (ISO 9001:2015) übermittelt. Im Zentrallabor wird der Goldgehalt mittels 30-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AU-AA13) bestimmt. Ergebnisse über 10 g/t Gold werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-14) erneut analysiert. Silber wird mittels 3-Säuren-Aufschluss mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAG-13) analysiert. Ergebnisse über 100 g/t Silber werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-14, ASAG-13) erneut analysiert.
Weitere Informationen zu Fragen der QA/QC sowie zur Datenüberprüfung, zu den wesentlichen Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine detaillierte Beschreibung bekannter rechtlicher, politischer, ökologischer und sonstiger Risiken, die das Geschäft des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen wesentlich beeinträchtigen könnten, siehe das zuletzt eingereichte Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie den zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com verfügbar ist und bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter http://www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.
QUALIFIZIERTE PERSONEN
Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten überprüft, darunterliegende Probenahme-, Analyse- und Testdaten.
ÜBER FIRST MAJESTIC
First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Joint Venture Los Gatos, beteiligt, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsassets, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada, deren Betrieb das Unternehmen derzeit wieder aufnimmt.
First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.
"gezeichnet"
Keith Neumeyer, CEO
Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends getroffen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der Gesamtlänge der für 2026 bei San Dimas geplanten Bohrungen; das Potenzial für ein künftiges Wachstum der Mineralressource bei San Dimas; das Potenzial des Erzgangs Convención, eine kurzfristige Abbaumöglichkeit bei San Dimas darzustellen; sowie die Pläne des Unternehmens für den verbleibenden Teil des Bohrprogramms 2026 bei San Dimas und die Ergebnisse dieses Programms. Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen diese beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder erörtern (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "anstreben", "voraussehen", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "könnte", "wird", "prognostizieren", "vorhersagen", "vorausschauen", "potenziell", "Ziel", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "sollte", "glauben" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Communities; Veränderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Wechselkursschwankungen; Umweltrisiken; Bedarf an zusätzlichem Kapital; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch zuständige Behörden; die Nichterfüllung vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Veränderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Erschließung oder des Betriebs rechtfertigen und stützen würden, sowie jene Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.
Warnhinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten
Das Unternehmen ist ein "ausländischer privater Emittent" im Sinne von Regel 3b-4 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das kanadisch-amerikanische Multi-Jurisdictional Disclosure System in Anspruch zu nehmen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen zu Lagerstätten möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-amerikanischen Standards berichten.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden nicht gemäß den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den kanadischen Berichtsstandards entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen gemäß NI 43-101 erstellt wurden.
NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapierbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntgaben eines Emittenten festlegt, die wissenschaftliche und technische Informationen über die wesentlichen Mineralprojekte des Emittenten betreffen.
ANHANG - ANGABEN ZU DEN Bohrlöchern
Tabelle A1: Lage des Bohrkragens, Probenart, Azimut, Neigung und Gesamttiefe.
Bohrloch
Osten
Norden
Höhe
Azimut
Neigung
Tiefe (m)
Typ
COR25X-15
397620
2667605
579
332
16
807
Kern
COR25X-19
397623
2667584
579
317
11
876
Kern
COR26X-02
396999
2668395
1215
168
-59
573
Kern
COR26X-03
397700
2667559
578
348
15
846
Kern
COR26X-06
396999
2668395
1215
141
-66
660
Kern
COR26X-08
396999
2668395
1215
164
-70
630
Kern
CMNE26X-01
397146
2667860
1048
86
-47
438
Kern
CMNE26X-02
397145
2667860
1048
61
-83
501
Kern
CMNE26X-04
397145
2667860
1048
204
-71
369
Kern
CMNE26X-05
397142
2667860
1049
69
-72
474
Kern
ELI25X-58
400249
2666593
395
333
-26
258
Kern
ELI25X-59
400319
2667087
550
143
-22
432
Kern
ELI26X-01
400250
2666593
395
333
-27
312
Kern
ELI26X-02
400319
2667087
550
129
-15
429
Kern
ELI26X-03
400249
2666593
395
338
-22
312
Kern
ELI26X-05
400249
2666592
395
306
-12
399
Kern
ELI26X-07
400249
2666593
395
319
-20
201
Kern
ELI26X-08
400249
2666593
395
318
-26
258
Kern
ELI26X-09
400249
2666592
395
303
-22
222
Kern
ELI26X-10
400249
2666593
395
325
-24
225
Kern
ELI26X-11
400249
2666593
395
330
-29
273
Kern
ELI26X-13
400250
2666593
395
338
-21
276
Kern
ELI26X-14
400249
2666593
395
342
-29
318
Kern
ELI26X-16
400249
2666593
395
347
-22
294
Kern
ELI26X-19
400385
2666629
376
338
-4
249
Kern
ELI26X-21
400385
2666629
376
338
-13
450
Kern
ELI26X-22
400385
2666629
376
334
-24
507
Kern
SIN25X-21
399310
2666219
500
302
-30
231
Kern
SIN26X-01
400143
2666431
464
311
-15
471
Kern
SIN26X-03
399308
2666219
500
271
-1
351
Kern
SIN26X-07
399309
2666219
500
288
-11
195
Kern
SIN26X-08
399308
2666218
499
276
-10
270
Kern
SIN26X-11
399308
2666218
500
265
2
345
Kern
SIN26X-13
399308
2666219
500
281
4
162
Kern
SIN26X-14
399308
2666218
500
264
9
276
Kern
SIN26X-15
399308
2666218
500
271
7
258
Kern
SJE26X-06
400853
2671283
1172
335
3
324
Kern
SJE26X-08
400854
2671283
1172
352
-27
387
Kern
SJE26X-10
400854
2671283
1171
347
-33
555
Kern
CNV26X-01
400853
2671283
1172
340
-20
441
Kern
CNV26X-03
400853
2671283
1172
342
-10
342
Kern
ROBBIN26S-03
399408
2671532
1196
115
-86
288
Kern
ROT26X-01
401987
2669156
432
344
56
258
Kern
ROT26X-04
401780
2669116
727
310
36
165
Kern
ROT26X-06
401782
2669116
728
10
41
192
Kern
ROT26X-11
401783
2669116
725
46
-16
381
Kern
ROT26X-13
401784
2669116
725
55
-14
324
Kern
SRE26X-04
399738
2670661
995
80
-23
198
Kern
SRE26X-12
399738
2670663
996
95
17
342
Kern
ROS26X-01
400044
2665393
557
176
15
255
Kern
NBU26X-02
401018
2671218
1183
199
11
291
Kern
NBU26X-03
401018
2671219
1183
199
16
300
Kern
LUZ26X-02
404682
2664783
596
167
12
564
Kern
LUZ26X-03
404681
2664784
596
168
20
594
Kern
LUZ26X-05
404682
2664782
596
168
1
582
Kern
LUZ26X-06
404886
2664224
602
322
30
162
Kern
LUZ26X-10
404887
2664223
600
323
-2
174
Kern
LUZ26X-12
404889
2664224
601
5
27
309
Kern
LUZ26X-13
404888
2664224
602
352
42
228
Kern
ARN26X-01
405109
2673471
1431
94
-45
1302
Kern
Anmerkungen:
- Alle Koordinaten der Bohrkragen werden nach Fertigstellung des Bohrlochs mithilfe von Totalstationen ermittelt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Referenzsystem dient.
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