Nach der Insolvenzanmeldung der Enerparc AG veröffentlichte nun auch die Schwestergesellschaft Pvwerk, dass sie am Montag beim Amtsgericht Hamburg einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt habe. Das Gericht eröffnete die voläufige Eigenverwaltung und bestellte Bernd Richter von der Pluta Rechtswalts GmbH zu Generalhandlungsbevollmächtigten. Gemeinsam mit Kollegen aus seiner Kanzlei werde er mit dem Pvwerk-Geschäftsführer Florian Gösch am Erhalt des Unternehmens arbeiten. Die Hamburger Richter bestellten zudem Tjark Thies von der Kanzlei Reimer zum vorläufigen Sachwalter, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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