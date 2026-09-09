Aarau - Der digitale Vermögensverwalter findependent entwickelt seine Anlagelösungen weiter. Ab sofort können die mittlerweile über 30'000 Kundinnen und Kunden aus drei Anlagefokussen wählen. Neben der bestehenden Standard-Ausrichtung führt findependent die Varianten «Global» und «Schweiz» ein. Dies auch im Hinblick auf die anstehende Lancierung einer eigenen Säule 3a. Die Standard-Anlagelösung von findependent basiert auf einer breit diversifizierten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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