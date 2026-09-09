Schluein - 43 ausgewählte KI-Startups, ein Finanzierungsbedarf von insgesamt CHF 68 Millionen und das Potenzial für rund 900 neue Arbeitsplätze in den kommenden drei bis fünf Jahren: Am Freitag, 11. September 2026, wird Schloss Löwenberg in Schluein zum Treffpunkt für Gründerinnen und Gründer, Investoren, Unternehmen und Innovationspartner aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus. Der grosse KI-Startup-Event des Löwenberg Surselva Impact Lab bringt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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