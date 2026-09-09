St. Gallen - Die Axept Business Software AG übernimmt die Aandarta AG. Mit dem Zusammenschluss verbinden sich die langjährige AbaImmo- und Immobilienkompetenz von Aandarta mit dem breiten Lösungsportfolio und den zusätzlichen Ressourcen der Axept Gruppe. Gemeinsam entsteht ein leistungsstarkes Kompetenzzentrum für die Digitalisierung von Bau- und Immobilienunternehmen. Die Kombination aus AbaImmo, PROVIS Baumanagement, Abacus Business Software sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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