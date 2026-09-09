Bei RWE kommt wieder richtig Bewegung rein. Die Aktie zieht heute deutlich an und läuft damit erneut an die Hochs der vergangenen Monate heran. Technisch wird es jetzt interessant, denn oberhalb wartet nur noch ein überschaubarer Widerstandsbereich. Gleichzeitig bleiben die Analysten auffallend bullish. RWE steht kurz vor dem nächsten Ausbruch Charttechnisch sieht die Lage aktuell ziemlich spannend aus. Nach mehreren Monaten, in denen sich die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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