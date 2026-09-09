Meta macht ernst mit KI. Am Mittwoch legte die Aktie des Facebook-Mutterkonzerns 5,4 Prozent zu und kletterte auf 646 US$, das höchste Niveau seit rund sieben Wochen. Der Auslöser war die Ankündigung des neuen KI-Assistenten "Muse", und der Markt hat sofort reagiert. Muse als Startschuss eines neuen Produktzyklus Die Analysten von Mizuho Securities sehen in dem KI-Agenten den Beginn eines bedeutenden Produktzyklus für Meta. Ihre These ist klar. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de