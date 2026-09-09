Bei Meta kommt heute richtig Kaufdruck rein. Die Aktie liegt zwischenzeitlich mehr als +5% im Plus und steigt damit sogar gegen einen eher schwachen Gesamtmarkt. Der Grund liegt diesmal ziemlich klar bei der neuen KI-Offensive, denn Meta hat mit Muse einen eigenen persönlichen KI-Agenten gestartet und zeigt damit zum ersten Mal etwas konkreter, wie aus den riesigen Investitionen in künstliche Intelligenz irgendwann auch zusätzliches Geschäft entstehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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