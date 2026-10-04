Microsoft, Meta und Constellation Energy: Wie der KI-Strombedarf das Uran-Angebotsdefizit verschärft

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Tech-Konzerne sichern sich über Jahrzehnte laufende Stromlieferverträge mit Kernkraftwerksbetreibern, um ihren KI-Rechenzentren verlässliche, CO2-arme Grundlast zu verschaffen. Das trifft auf einen Uranmarkt, der schon jetzt strukturell unterversorgt ist - ein Umfeld, in dem sich auch Blast Resources bewegt.

Der Strombedarf für den Betrieb von KI-Rechenzentren hat in den vergangenen zwei Jahren einen bislang wenig beachteten Effekt ausgelöst: Große Technologiekonzerne schließen zunehmend langfristige Stromabnahmeverträge direkt mit Betreibern von Kernkraftwerken ab, um sich verlässliche, CO2-arme Grundlast für ihre Rechenzentren zu sichern. Nach Marktbeobachtungen haben Microsoft Corporation (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045), Amazon.com, Inc. (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067), Alphabet Inc. (WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059), zu der Google gehört, und Meta Platforms, Inc. (WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027) zusammen mittlerweile mehr als 9,8 Gigawatt an Nuklearkapazität für KI-Infrastruktur unter Vertrag genommen - ein Nachfrageimpuls, der auf einen Uranmarkt trifft, der laut Branchenanalysten bereits strukturell unterversorgt ist.

Constellation Energy: Reaktor-Neustart im Zeichen der KI-Nachfrage

Constellation Energy Corporation (WKN: A3DCXB | ISIN: US21037T1097) hat mit Microsoft einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag über 835 Megawatt geschlossen, der die Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Reaktors Three Mile Island Unit 1 - heute als Crane Clean Energy Center bezeichnet - finanziell absichert. Nach Unternehmensangaben macht das Projekt Fortschritte bei den regulatorischen Genehmigungsschritten; ein Neustart wird für 2027 angestrebt. Mit Meta hat Constellation zudem einen weiteren 20-Jahres-Vertrag über die gesamte Leistung des Kernkraftwerks Clinton in Illinois (1,1 Gigawatt) abgeschlossen. Amazon wiederum erweiterte seinen Liefervertrag mit Talen Energy Corporation (WKN: A3EEZL | ISIN: US87422Q1094) auf bis zu 1,92 Gigawatt aus dem Kraftwerk Susquehanna in Pennsylvania, mit Laufzeit bis 2042.

Diese Verträge binden bestehende Reaktorkapazität langfristig an einzelne Großkunden und signalisieren nach Einschätzung von Branchenbeobachtern eine strukturelle Verschiebung: Kernenergie wird zunehmend als planbare, vertraglich gesicherte Infrastrukturkomponente für die digitale Wirtschaft behandelt - mit entsprechenden Folgen für den langfristigen Brennstoffbedarf.

Ein Angebotsmarkt unter strukturellem Druck

Der Uranspot-Preis notierte laut Marktdaten Ende September 2026 bei knapp 90 US-Dollar je Pfund, nachdem er im Jahresverlauf zeitweise über 100 US-Dollar gelegen hatte. Nach Einschätzung von Analysten des Beratungshauses Sprott und weiterer Marktbeobachter besteht ein strukturelles jährliches Förderdefizit von schätzungsweise 30 bis 40 Millionen Pfund, während Versorgungsunternehmen einen erheblichen Teil ihres Brennstoffbedarfs für die Jahre 2027 bis 2028 noch nicht vertraglich abgesichert haben. Diese Lücke zwischen langfristigem Bedarf und gesicherter Lieferung gilt als einer der wesentlichen Preistreiber im aktuellen Uranzyklus.

Auf der Produktionsseite dominieren weiterhin wenige etablierte Förderer wie Cameco und der kasachische Staatskonzern Kazatomprom den Weltmarkt, während neue Minenprojekte oft Jahre bis zur Produktionsreife benötigen.

Blast Resources: Explorationsarbeit im Athabasca-Becken

Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) ist als Explorationsunternehmen im südwestlichen Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan aktiv, einer Region, die nach geologischer Einschätzung zu den weltweit bedeutendsten Uranprovinzen zählt und in der auch die hochgradigen Lagerstätten Triple R und Arrow liegen. Am 17. September 2026 meldete Blast Resources die Identifikation eines ausgeprägten tektonischen Bruchs, der sich durch die unternehmenseigenen Claim-Gruppen Wales Lake, Brazier South und Britts Lake zieht. Solche strukturellen Brüche gelten nach geologischer Fachliteratur als mögliche Fließwege für uranhaltige hydrothermale Flüssigkeiten und damit als potenziell relevante Explorationsziele.

Der wachsende Strombedarf von KI-Rechenzentren verstärkt die langfristige Nachfrageseite des Uranmarktes, während das Angebot laut Branchenanalysten strukturell begrenzt bleibt. Für Explorationsunternehmen wie Blast Resources bedeutet dieses Umfeld ein grundsätzlich günstigeres Marktumfeld für zukünftige Funde.

Quellen

https://smrintel.com/nuclear-data-center-deals/

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/constellation-energy-taps-nuclear-restart-111021636.html

https://scienceblog.com/t-microsoft-meta-amazon-nuclear-power-data-centres/

https://discoveryalert.com/analysis/uranium-mining-stocks-price-levels-september-2026/

https://sprott.com/insights/on-the-cusp-of-a-new-contracting-cycle/

https://www.prnewswire.com/news-releases/blast-resources-reviews-tectonic-break-at-the-wales-lake-uranium-project-in-the-athabasca-basin-region-saskatchewan-302882474.html

https://blastresources.com/

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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