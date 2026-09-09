Schwerin - Grünen-Chef Felix Banaszak warnt SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig davor, ihren Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf ein Duell mit der AfD zuzuschneiden. "Man muss es so klar sagen: Eine rot-rote Koalition wird allein keine Mehrheit haben", sagte Banaszak dem Nachrichtenportal T-Online. "Wenn Manuela Schwesig das ernsthaft glaubt, irrt sie gewaltig. Der Zug ist abgefahren."



Schwesigs SPD regiert in Mecklenburg-Vorpommern aktuell gemeinsam mit den Linken. Umfragen sehen derzeit keine erneute Mehrheit für das Zweierbündnis. Nur mit den Grünen gebe es im Schweriner Landtag eine Chance auf eine "stabile demokratische Regierung", auf Rot-Rot-Grün, sagte Banaszak weiter.



"Ohne uns Grüne wäre Manuela Schwesig eine Königin ohne Land", so Banaszak. Er könne Schwesig nicht davon abhalten, den Fehler von Dietmar Woidke (SPD) bei der Wahl 2024 zu wiederholen, auch wenn es traurig sei, dabei zuzusehen. Der Grünen-Chef spielt auf die Wahl in Brandenburg 2024 an, bei der Woidke ebenfalls im Wahlkampf auf einen Zweikampf mit der AfD setzte.



In Mecklenburg-Vorpommern wird in anderthalb Wochen abgestimmt. Schwesig plakatiert mit "Die Frau gegen Blau". Banaszak sagte: "Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können sich entscheiden, diesem Kalkül von Manuela Schwesig eine Absage zu erteilen."





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