Nvidia steht vor einem wichtigen Auftritt von CEO Jensen Huang, nachdem der Konzern mit enormem Umsatzwachstum und einer 70 Prozent-Prognose für das Fiskaljahr 2028 die Erwartungen weiter erhöht hat. Im Fokus stehen dabei der Hochlauf der Vera-Rubin-Plattform, das CPU-Geschäft, neue Partnerschaften und Nvidias Expansion über das klassische Chipgeschäft hinaus. Entscheidend wird sein, wie Huang erklären kann, dass sich das bereits riesige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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