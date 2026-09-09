Zug - Das Zuger Softwareunternehmen Papers AG reagiert auf die starke internationale Nachfrage nach hochrealistischen Cybersicherheitstests und baut das Team rund um die Resilienz-Plattform Obsidio gezielt aus. Der KI-Spezialist Massimiliano De Carli übernimmt ab sofort die Rolle des Senior Account Executive. Mit diesem Neuzugang stärkt die Papers AG ihre Kapazitäten, um Betreiber kritischer Infrastrukturen, staatliche und öffentliche Einrichtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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