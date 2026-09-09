Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat bereits den dritten Tag in Folge klar im Minus geschlossen. Im Handelsverlauf ging es dabei stetig abwärts, nahezu alle Branchen wurden vom Abwärtssog ergriffen. Zuletzt schloss der SMI Mitte Juni auf einem ähnlichen Niveau. Die Gewinne der letzten drei Monate gingen damit vollständig verloren. Schuld für den Rückgang sind vor allem die wieder deutlich gestiegenen Energiepreise. So kletterte der Preis für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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