Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte Verluste verzeichnet. Gedrückt wurde die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinsängste verstärken. Im Fokus steht damit zunehmend der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), bei dem am Donnerstag fest mit einer Straffung gerechnet wird. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Ende um 1,58 Prozent auf 6.311,56 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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