Lausanne - Nach einer Beta-Phase mit rund 50 Unternehmen steht das Schweizer Fintech-Unternehmen Helvo nun KMU in der ganzen Schweiz zur Verfügung. Auf der Grundlage eines Schweizer Geschäftskontos mit IBANs in CHF und EUR verbindet Helvo die Finanztools, die Schweizer KMU für ihre Geschäftstätigkeit nutzen, und vereint Konten, Zahlungen, Rechnungsstellung, Buchhaltung, Lohnabrechnung und Finanzübersicht in einem einzigen System. Die Eröffnung eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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